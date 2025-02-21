Какие подарки точно не стоит дарить на 23 Февраля, объяснил психолог

Специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и соцзащиты Денис Хакимов призвал не дарить на 23 Февраля трусы и пену для бритья. Он подчеркнул, что далеко не всегда можно угадать со вкусами мужчины относительно косметики и одежды.

Эксперт рекомендовал при выборе подарка на 23 Февраля учитывать интересы адресата или сделать упор на пользу вещей. Например, можно презентовать набор инструментов или бытовую технику. А вот с угощениями тоже есть риск промахнуться. Актуальными остаются подарки ручной работы и «детские» презенты.

«И всё же у каждого есть своя отдушина, и свободное время хочется посвятить чему-то, что увлекает «с головой» — будь то конструктор, радиоуправляемые машины, коллекционирование фигурок любимых персонажей или чтение комиксов. Такой презент всегда дарит положительные эмоции и неподдельную радость», — заключил собеседник РИАМО.