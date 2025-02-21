Какие подарки точно не стоит дарить на 23 Февраля, объяснил психолог
Психолог Хакимов не рекомендует дарить трусы и пену для бритья на 23 Февраля
Специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и соцзащиты Денис Хакимов призвал не дарить на 23 Февраля трусы и пену для бритья. Он подчеркнул, что далеко не всегда можно угадать со вкусами мужчины относительно косметики и одежды.
Эксперт рекомендовал при выборе подарка на 23 Февраля учитывать интересы адресата или сделать упор на пользу вещей. Например, можно презентовать набор инструментов или бытовую технику. А вот с угощениями тоже есть риск промахнуться. Актуальными остаются подарки ручной работы и «детские» презенты.
«И всё же у каждого есть своя отдушина, и свободное время хочется посвятить чему-то, что увлекает «с головой» — будь то конструктор, радиоуправляемые машины, коллекционирование фигурок любимых персонажей или чтение комиксов. Такой презент всегда дарит положительные эмоции и неподдельную радость», — заключил собеседник РИАМО.
Ранее психолог объяснила, как быть, если мужчина вместо подарка просит оставить его в покое 23 Февраля. Порой это может показаться странным для представительниц прекрасного пола. Однако подобному поведению есть вполне логичное объяснение.
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