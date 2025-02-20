Совет психолога: Как быть, если мужчина вместо подарка просит оставить его в покое 23 Февраля

Многие мужчины в качестве подарка на 23 Февраля выбирают «просто побыть в покое», что порой может показаться странным для представительниц прекрасного пола. Однако подобному поведению есть логичное объяснение, уверена практикующий психолог Александра Миллер.

«Проблема такой просьбы заключается, во-первых, в большой ответственности, которую несут мужчины: роль добытчика, защитника, эмоциональной опоры семьи, кто-то исполняет ответственную, эмоционально сложную работу, кто-то возглавляет крупное предприятие или занимает руководящую должность, а роль лидера — это очень сложная роль, поэтому весьма понятно желание мужчины «просто побыть в покое», — отметила собеседница Инфо24.