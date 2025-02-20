Совет психолога: Как быть, если мужчина вместо подарка просит оставить его в покое 23 Февраля
Психолог Миллер: Мужчины 23 Февраля хотят «побыть в покое» из-за усталости
Многие мужчины в качестве подарка на 23 Февраля выбирают «просто побыть в покое», что порой может показаться странным для представительниц прекрасного пола. Однако подобному поведению есть логичное объяснение, уверена практикующий психолог Александра Миллер.
«Проблема такой просьбы заключается, во-первых, в большой ответственности, которую несут мужчины: роль добытчика, защитника, эмоциональной опоры семьи, кто-то исполняет ответственную, эмоционально сложную работу, кто-то возглавляет крупное предприятие или занимает руководящую должность, а роль лидера — это очень сложная роль, поэтому весьма понятно желание мужчины «просто побыть в покое», — отметила собеседница Инфо24.
Тем не менее мужчина будет рад подарку, даже если просит не делать сюрпризов, подчеркнула эксперт. Она призвала женщин не воспринимать всерьёз слова представителей сильного пола, мол, им не нужны никакие подарки.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов дал россиянкам советы перед 23 Февраля и рассказал, что хочет получить в подарок. Кроме того, россиянам напомнили о переносе выходных 23 февраля и 8 марта. Также Life.ru представил топ-15 идей подарков на 23 Февраля.