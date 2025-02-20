Никаких пошлостей: Милонов дал россиянкам советы перед 23 Февраля и рассказал, что хочет получить в подарок

Депутат Государственной думы Виталий Милонов дал россиянкам несколько советов по выбору подарка для своих мужчин перед Днём защитника Отечества. Парламентарий выступил против пошлых презентов, которые лишь разрушают отношения. В этом вопросе важен индивидуальный подход, рассказал он Life.ru.

«У каждого мужчины свой желанный подарок на 23 Февраля. У каждого индивидуально свои вещи», — напомнил Милонов.

Также депутат назвал подарок, который хотел бы получить сам. Лучшим сюрпризом на 23 Февраля для него стала бы поездка в Донбасс.

«Я бы хотел, конечно, в подарок разрешение поехать в командировку в Донбасс. Я бы с удовольствием поехал, как в подарок», — признался парламентарий.

В завершение собеседник Life.ru дал один совет и мужской половине России. Милонов призвал не превращать День защитника Отечества в повод для употребления алкоголя.

«Главное понимать, что от того, что ты нажрёшься на 23 Февраля как скотина, будешь орать пьяный, — мужчиной ты станешь меньше от этого, а не больше», — уверен он.