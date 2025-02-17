Рогов заявил, что Украина готовит серию провокаций к 23 февраля
Власти Украины готовят серию провокаций на территории России к 23 февраля. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».
Также, по его данным, украинская сторона может увеличить интенсивность ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Рогов отметил, что такие меры предпринимаются для срыва переговорного процесса между Россией и США.
Ранее стало известно, что первые переговоры по Украине с участием официальной делегации из России и США должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак не примут участия в этой встрече.
Life.ru