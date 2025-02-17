Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 04:36

Рогов заявил, что Украина готовит серию провокаций к 23 февраля

Власти Украины готовят серию провокаций на территории России к 23 февраля. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Также, по его данным, украинская сторона может увеличить интенсивность ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Рогов отметил, что такие меры предпринимаются для срыва переговорного процесса между Россией и США.

Раскрыт план Вашингтона по переговорам с Москвой и Киевом в Эр-Рияде
Раскрыт план Вашингтона по переговорам с Москвой и Киевом в Эр-Рияде

Ранее стало известно, что первые переговоры по Украине с участием официальной делегации из России и США должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак не примут участия в этой встрече.

Обложка ©

Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar