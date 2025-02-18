Россиянам напомнили о переносе выходных 23 февраля и 8 марта

В феврале и марте не будет сокращённых рабочих недель из-за праздников, так как они приходятся на выходные дни. Зато их праздничные дни перенесут на начало мая. Об этом напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года», — ответил он.

Котяков добавил, что каждый год список выходных и рабочих дней определяется постановлением правительства. Они определяются так, чтобы не разбивать трудовую неделю пополам.