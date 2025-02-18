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Регион
18 февраля, 10:55

Минтруд рассказал россиянам о календаре праздников на 2025 год

Котяков: Календарь праздников в 2025 году является сбалансированным

На сегодняшний день календарь праздников в России является сбалансированным, и в течение года нет разорванных трудовых недель. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя перенос праздников.

«Мы ежегодно составляем календарь выходных и рабочих дней. Когда мы его формируем, мы учитываем длительность новогодних праздников, майских праздников. Безусловно, исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не «рвалась», — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Котякова, в этом году, учитывая перенос выходных с 23 февраля и 8 марта на майские праздники, россияне смогут отдохнуть в общей сложности восемь дней. Таким образом, четыре выходных дня будут предоставлены как на 1 мая, так и на День Победы.

А ранее Life.ru подкинул несколько идей о том, где можно без особого ущерба кошельку провести ближайшие праздники. К примеру, на 8 марта можно посетить Сочи или Краснодар, где за ночь в отеле вы потратите около 2 тысяч рублей.

Россиянам объяснили, почему в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет длинных выходных
Россиянам объяснили, почему в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет длинных выходных
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Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Наталья Демьянова
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