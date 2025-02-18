Минтруд рассказал россиянам о календаре праздников на 2025 год

На сегодняшний день календарь праздников в России является сбалансированным, и в течение года нет разорванных трудовых недель. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя перенос праздников.

«Мы ежегодно составляем календарь выходных и рабочих дней. Когда мы его формируем, мы учитываем длительность новогодних праздников, майских праздников. Безусловно, исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не «рвалась», — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Котякова, в этом году, учитывая перенос выходных с 23 февраля и 8 марта на майские праздники, россияне смогут отдохнуть в общей сложности восемь дней. Таким образом, четыре выходных дня будут предоставлены как на 1 мая, так и на День Победы.