Минтруд рассказал россиянам о календаре праздников на 2025 год
Котяков: Календарь праздников в 2025 году является сбалансированным
На сегодняшний день календарь праздников в России является сбалансированным, и в течение года нет разорванных трудовых недель. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя перенос праздников.
«Мы ежегодно составляем календарь выходных и рабочих дней. Когда мы его формируем, мы учитываем длительность новогодних праздников, майских праздников. Безусловно, исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не «рвалась», — сказал он в разговоре с журналистами.
По словам Котякова, в этом году, учитывая перенос выходных с 23 февраля и 8 марта на майские праздники, россияне смогут отдохнуть в общей сложности восемь дней. Таким образом, четыре выходных дня будут предоставлены как на 1 мая, так и на День Победы.
А ранее Life.ru подкинул несколько идей о том, где можно без особого ущерба кошельку провести ближайшие праздники. К примеру, на 8 марта можно посетить Сочи или Краснодар, где за ночь в отеле вы потратите около 2 тысяч рублей.
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