Учитываем профессию: Эксперт по этикету назвала лучшие подарки для мужчин на 23 Февраля

Выбор подарка к 23 февраля — всегда непростая задача, особенно если нужно учесть профессию и предпочтения мужчины. Специалист по этикету Надежда Коломацкая в беседе с Life.ru предложила оригинальные и практичные идеи для презентов, которые оценят представители самых разных сфер деятельности.

Для мужчин, работающих на государственной службе, стоит выбирать подарки, которые сделают их рабочее место более комфортным. Органайзеры, стильные ежедневники, тематические календари — отличные варианты. Помните, что лимит на подарки для таких профессий составляет 3000 рублей. Алкоголь лучше исключить, ведь он может оказаться неуместным.

Журналисту пригодятся практичные аксессуары, облегчающие работу в полевых условиях. Карманный диктофон, петличный микрофон, компактный блокнот и удобная ручка станут отличным выбором. Эксперт отмечает, что портативная зарядка или напоясная сумка также придутся кстати.

Если ваш коллега — педагог, преподаватель, подарите ему зефир, шоколадный набор хороший, чайно-кофейные наборы. Это должно быть то, что человек точно использует. Также можно подарить ежедневник с гравировкой — инициалы или пожелание. Надежда Коломацкая Специалист по этикету

Для представителей бизнеса подойдут книги или подписки на ресурсы с аудиокнигами и обучающими материалами. Это подарки, которые способствуют развитию и обогащению знаний. А сертификат в магазин спортивного питания, бутылка для воды, набор сухофруктов без сахара — всё это станет полезным подарком для людей, связанных с фитнесом.

Для поваров подойдут уходовые средства для рук, оригинальный фартук или чемоданчик для профессиональных инструментов. Айтишникам Коломацкая советует подарить книги по развитию навыков общения или подписки на электронные книги. Также отличным вариантом станет сертификат на необычный квест.

«Ну а если вы выбираете подарок мужчине – врачу, то дарите шоколад или сертификат на спа для рук», — заключила специалист.