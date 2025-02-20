Россиянкам рассказали о самых ужасных подарках мужчинам на 23 Февраля

Не стоит дарить мужчинам на 23 Февраля нижнее бельё, носки и пену для бритья, полагает эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. По её словам, представители сильного пола воспринимают данные вещи как повседневные, потому что купить их можно и без повода.

Тем не менее, если речь идёт о некой традиции, либо же мужчина попросил нижнее бельё известного дорого бренда, тогда такой подарок вполне уместен. В иных случаях можно презентовать билеты на концерт, путёвку или подарок, связанный с хобби.