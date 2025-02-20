Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 14:09

Россиянкам рассказали о самых ужасных подарках мужчинам на 23 Февраля

Эксперт Свежакова призвала не дарить на 23 Февраля носки и пену для бритья

Не стоит дарить мужчинам на 23 Февраля нижнее бельё, носки и пену для бритья, полагает эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. По её словам, представители сильного пола воспринимают данные вещи как повседневные, потому что купить их можно и без повода.

Тем не менее, если речь идёт о некой традиции, либо же мужчина попросил нижнее бельё известного дорого бренда, тогда такой подарок вполне уместен. В иных случаях можно презентовать билеты на концерт, путёвку или подарок, связанный с хобби.

«Если это рыбалка, стоит рассмотреть аксессуары или сертификат в любимый магазин. Также можно подарить набор инструментов, конструктор для сборки самолётов, кораблей, машин. Возможно, это будет какая-то компьютерная или ретроигра, приставка», — рекомендовала собеседница «Москвы 24».

Никаких пошлостей: Милонов дал россиянкам советы перед 23 Февраля и рассказал, что хочет получить в подарок
Никаких пошлостей: Милонов дал россиянкам советы перед 23 Февраля и рассказал, что хочет получить в подарок

Ранее Life.ru представил топ-15 идей подарков на 23 Февраля. Кроме того, психолог объяснила, как быть, если мужчина вместо подарка просит оставить его в этот день в покое покое.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • 23 февраля
  • Праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar