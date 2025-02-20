Россиянкам рассказали о самых ужасных подарках мужчинам на 23 Февраля
Эксперт Свежакова призвала не дарить на 23 Февраля носки и пену для бритья
Не стоит дарить мужчинам на 23 Февраля нижнее бельё, носки и пену для бритья, полагает эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. По её словам, представители сильного пола воспринимают данные вещи как повседневные, потому что купить их можно и без повода.
Тем не менее, если речь идёт о некой традиции, либо же мужчина попросил нижнее бельё известного дорого бренда, тогда такой подарок вполне уместен. В иных случаях можно презентовать билеты на концерт, путёвку или подарок, связанный с хобби.
«Если это рыбалка, стоит рассмотреть аксессуары или сертификат в любимый магазин. Также можно подарить набор инструментов, конструктор для сборки самолётов, кораблей, машин. Возможно, это будет какая-то компьютерная или ретроигра, приставка», — рекомендовала собеседница «Москвы 24».
Ранее Life.ru представил топ-15 идей подарков на 23 Февраля. Кроме того, психолог объяснила, как быть, если мужчина вместо подарка просит оставить его в этот день в покое покое.