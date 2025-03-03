Тест: Только сериаломан отгадает культовые сериалы нулевых на 10/10

В конце 90-х и начале нулевых российское телевидение переживало настоящий бум сериалов, которые стали неотъемлемой частью культуры. Это было время, когда на экранах царило невероятное разнообразие: детективы с запутанными сюжетами, мелодрамы, от которых невозможно было оторваться, комедии, ставшие классикой, и молодёжные проекты, которые говорили с новым поколением на одном языке! Некоторые картины затягивались на несколько сезонов, собирая у телевизоров миллионы зрителей. Каждый мог найти что-то по душе — будь то будни милиции, любовные перипетии или истории о студенческой жизни. А теперь попробуйте разложить всё по полочкам и не запутаться в этом сериальном круговороте!