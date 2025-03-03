Тест: Только сериаломан отгадает культовые сериалы нулевых на 10/10
Онлайн-кинотеатры пестрят фильмами с интересными сюжетами, молодыми актёрами и спецэффектами, но это не значит, что пора забывать легендарные картины, которые стали настоящими феноменами!
В конце 90-х и начале нулевых российское телевидение переживало настоящий бум сериалов, которые стали неотъемлемой частью культуры. Это было время, когда на экранах царило невероятное разнообразие: детективы с запутанными сюжетами, мелодрамы, от которых невозможно было оторваться, комедии, ставшие классикой, и молодёжные проекты, которые говорили с новым поколением на одном языке! Некоторые картины затягивались на несколько сезонов, собирая у телевизоров миллионы зрителей. Каждый мог найти что-то по душе — будь то будни милиции, любовные перипетии или истории о студенческой жизни. А теперь попробуйте разложить всё по полочкам и не запутаться в этом сериальном круговороте!
Если старые сериалы уже засмотрены до дыр, то время переходить к чему-то новенькому! Ловите подборку из 7 сериалов 2025 года, которые заслуживают вашего внимания и держат в напряжении с первых минут. А этот тест погрузит в вас в ностальгию с головой: «Ответьте на 5 вопросов и узнайте, в кого из «Офиса» вы превращаетесь на работе»!
Коллаж © Life.ru. Фото © «Кармелита» (сериал, 2005), режиссёры Рауф Кубаев и др., сценаристы Елена Имамова и др., © «Не родись красивой» (сериал, 2005-2006), режиссёры Карен Захаров и др., сценаристы Елена Кряковцева и др., © «Дальнобойщики» (2001-2012), режиссёры Юрий Кузьменко и др., сценаристы Юрий Солодов и др. / Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com