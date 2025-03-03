Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в РФ благодаря второму имени, выяснил Life.ru

Признанный в России иностранным агентом фронтмен рок-группы «Би-2» Егор Бортник* слукавил, когда пожаловался пранкерам на серьёзные финансовые потери после бегства с родины. Life.ru выяснил, что Лёва* ловко обошёл наложенные на него в связи с иноагентским статусом ограничения благодаря второму имени.

Оказалось, что в реестре иностранных агентов музыкант записан как Бортник Егор Михайлович*. Однако весь его российский бизнес де-юре записан на другого человека — израильтянина Игоря Бортника. Именно так вокалист оформлен в ЕГРЮЛ. Причём ко второй личности артиста никаких санкций Россия не применяет. В одном из интервью Лёва* заявлял, якобы однажды он стал «Игорем» случайно из-за работников паспортного слова в момент получения израильского гражданства. Однако не исключено, что певец попросту лукавит и сам настоял на выгодном «раздвоении».

В пользу этого варианта говорит тот факт, что его коллега Александр Уман, он же Шура Би-2, зарегистрирован в ЕГРЮЛ как гражданин Австралии Би Два Шура. Причём Би — это фамилия, Два — имя, а Шура — отчество. Именно на австралийца и израильтянина зарегистрирована компания ООО «Группа Би-2», которая продолжает функционировать в РФ без давления со стороны каких-либо рестрикций. Согласно отчётам, годом ранее фирма выручила 53 миллиона рублей.

«Разницу в имени в документах у одного и того же человека государственные структуры однозначно трактуют как документы двух разных людей. Несмотря на то что он присутствует в реестре иноагентов, для его бизнеса, записанного на другое имя, проблем не возникнет — фирма продолжит работать в обычном режиме, санкции применяться не будут. Думаю, это было сделано намеренно», — заявил Life.ru адвокат Максим Калинов.

Полный текст расследования доступен по ссылке.

Напомним, что на прошлой неделе активисты подожгли дверь московской квартиры Лёвы Би-2*. Так музыканту отомстили за спонсирование украинской армии.