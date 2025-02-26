«Я потерял всё»: Лёва* из «Би-2» заявил о неверии в Родину и запричитал о тяжёлой жизни

Российские блогеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) показали вторую часть пранка, участником которого стал лидер группы «Би-2» Лёва* (настоящее имя — Егор Бортник*). Беглый певец поведал ребятам о тяжёлом положении своей жизни и группы. Одетый в рубище исполнитель признался, что больше всего его команде не хватает денег для съёмок клипов.

«Я потерял сразу где-то около $5 млн, потому что они вложены были в дело в наше. Когда отменились все концерты, естественно, я потерял всё. И чтобы группу спасти, я просто держался до какого-то момента», — сказал он.

Лёва* отметил, что на протяжении всех трёх лет с момента отъезда он финансировал работу группы из собственных средств. Певец уверяет на видео, что был вынужден продать квартиру, чтобы поддерживать коллектив. Хотя на деле он просто переписал трёшку на жену. Кроме того, в ходе разговора с пранкерами музыкант заявил, что у него нет такого понятия, как Родина.

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне как бы всё равно, у меня понятия «Родина» — это такое всё. Я не верю во всё это», — сказал он.

Ранее пранкеры опубликовали первую часть видео с лидером группы. В нём исполнитель заявил, что помогает Украине и жертвует армии ВСУ ежемесячно пять тысяч евро. На данный момент его пожертвования превысили 100 тысяч евро. Кроме того, певец хочет приобрести для киевских солдат партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, но денег пока не хватает.