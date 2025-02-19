Лёва из «Би-2» мечтает подарить ВСУ партию снарядов для HIMARS

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) провели разговор с лидером рок-группы «Би-2» Егором Бортником*, более известным как Лёва из «Би-2». В ходе беседы музыкант сообщил, что ежемесячно жертвует 5 тысяч евро на помощь Украине, а за всё время конфликта его пожертвования превысили 100 тысяч евро.

«Я приобрел две скорые помощи и один большой автобус. Каждый месяц отправляю 5 тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я сотрудничаю. Точную сумму всех вложений назвать не могу, но с начала войны она значительно превышает сто тысяч евро, понимаешь?», — отметил он в беседе с пранкерами.

Уехавший из России музыкант признался, что если бы у него были большие финансовые возможности, он бы купил партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS для украинской армии.

«Но я помогаю так, как могу. Это действительно сложно для меня, особенно в последние два года, когда мы не зарабатывали, но я всегда поддерживал Украину» , — добавил он во время пранка.