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26 февраля, 03:13

Дверь московской квартиры Лёвы* из «Би-2» подожгли «в подарок на 23 Февраля» — видео

SHOT: В Москве подожгли дверь квартиры Лёвы* из «Би-2»

Активисты подожгли дверь московской квартиры фронтмена группы «Би-2» Лёвы*, которую Егор Бортник* ранее переоформил на бывшую жену. Так музыканту отомстили за спонсирование украинской армии, утверждает SHOT.

Дверь квартиры Лёвы* из «Би-2» подожгли в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала, к произошедшему причастно движение «Аукцион пальцев». На это намекает подпись с упоминанием руководителя группы рядом с сожжённой дверью: «Привет врагу и предателю от Пианиста».

Представители движения рассказали SHOT, что Лёва* «зарабатывал в России, стал известен благодаря русской публике, но с началом спецоперации уехал и начал поддерживать ВСУ». Поджог назвали «подарком на 23 Февраля».

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Ранее Лёва* признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно переводит ВСУ по 5 тысяч евро. Общая же сумма его пожертвований превысила 100 тысяч евро.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / levab2

Антон Голыбин
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