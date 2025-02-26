Дверь московской квартиры Лёвы* из «Би-2» подожгли «в подарок на 23 Февраля» — видео

Активисты подожгли дверь московской квартиры фронтмена группы «Би-2» Лёвы*, которую Егор Бортник* ранее переоформил на бывшую жену. Так музыканту отомстили за спонсирование украинской армии, утверждает SHOT.

Дверь квартиры Лёвы* из «Би-2» подожгли в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала, к произошедшему причастно движение «Аукцион пальцев». На это намекает подпись с упоминанием руководителя группы рядом с сожжённой дверью: «Привет врагу и предателю от Пианиста».

Представители движения рассказали SHOT, что Лёва* «зарабатывал в России, стал известен благодаря русской публике, но с началом спецоперации уехал и начал поддерживать ВСУ». Поджог назвали «подарком на 23 Февраля».

Ранее Лёва* признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно переводит ВСУ по 5 тысяч евро. Общая же сумма его пожертвований превысила 100 тысяч евро.