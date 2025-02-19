Лёве* из «Би-2» подготовят камеру с бомжами после признания о финансировании ВСУ
Бородин призвал признать Лёву* из Би-2 террористом из-за финансирования ВСУ
Лёва* из Би-2. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/levab2
Фронтмену группы «Би-2» Егору Бортнику* (Лёва*) хотят подготовить камеру с бомжами за финансирование ВСУ. О таких намерениях заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он также считает, что музыканта стоит признать террористом после тщательной проверки на финансирование украинской армии.
«Нужно возбуждать [дело], вопрос именно о государственной измене. Я уверен, настанет тот час, то время, когда мы сможем увидеть, как этого товарища из «Би-2» доставят сюда в наручниках. Для него здесь будет в России приготовлена камера, самая лучшая камера. Надеюсь, что в этой камере ещё бомжи будут находиться, потому что этого мерзавца наша страна сделала узнаваемым», — цитирует Бородина NEWS.ru.
В случае, если факт о финансирование ВСУ подтвердится, общественники требуют объявить музыканта в международный розыск и возбудить против него уголовное дело, передаёт RT. Бородин же подчеркнул, что сегодня будет поставлен вопрос о государственной измене.
Сегодня Лёва* признался пранкерам, что занимается финансированием ВСУ. За всё время военных действий он пожертвовал более 100 тысяч евро. Ежемесячно на нужды украинской армии артист перечисляет по пять тысяч евро. Кроме того, он приобрёл для Украины две скорые помощи и один большой автобус. После этого против Бортника* призвали возбудить дело о госизмене.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.