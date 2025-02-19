Фронтмену группы «Би-2» Егору Бортнику* (Лёва*) хотят подготовить камеру с бомжами за финансирование ВСУ. О таких намерениях заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он также считает, что музыканта стоит признать террористом после тщательной проверки на финансирование украинской армии.

«Нужно возбуждать [дело], вопрос именно о государственной измене. Я уверен, настанет тот час, то время, когда мы сможем увидеть, как этого товарища из «Би-2» доставят сюда в наручниках. Для него здесь будет в России приготовлена камера, самая лучшая камера. Надеюсь, что в этой камере ещё бомжи будут находиться, потому что этого мерзавца наша страна сделала узнаваемым», — цитирует Бородина NEWS.ru.