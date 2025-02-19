Жертвующего ВСУ по 5 тысяч евро Лёву* из Би-2 проверят на госизмену

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в Генеральную Прокуратуру России с просьбой проверить деятельность солиста рок-группы «Би-2» Егора Бортника* (Лёва*) на предмет государственной измены. Соответствующее письмо есть в распоряжении Life.ru.

За 2023 год ООО «ГРУППА БИ-2», принадлежащая сооснователям рок-группы, зафиксировала убыток в размере 7 843 000 рублей. Это следует из финансовой отчётности компании. При этом Бортник*, более известный как Лёва* из «Би-2», в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) рассказывал, что ежемесячно жертвует 5 тысяч евро на помощь Украине и мечтает подарить ВСУ партию снарядов для HIMARS.

«Также Е. Бортник* в очередной раз презрительно высказался о России заявив, что ему всё равно, «будут ли бомбить Москву или нет. <...> Я говорю о факте: есть, кто-то согласен, кто-то не согласен, это вы можете высказывать всё, что угодно, но вы под флагом страны, с таким, знаешь, с немецким крестом таким», — следует из письма Бородина.

Общественников также возмутило то, что музыкант оскорбил генпрокурора России Игоря Краснова и представителя МИД России Марию Захарову. В действиях Лёвы* просматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ – Государственная измена, ст. 282.3 УК РФ — Финансирование экстремистской деятельности.

Напомним, что ранее Лёва* из «Би-2» рассказал, что за всё время украинского конфликта его пожертвования превысили 100 тысяч евро. По его словам, он приобрёл для Украины две скорые помощи и один большой автобус.