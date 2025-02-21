Лёва* (Егор Бортник*) из группы «Би-2» лукавил, когда говорил, что продал свою трёшку в Москве, чтобы прокормить сбежавшую из России группу. На самом деле, он просто переписал квартиру на жену, сообщает Mash.

Сам музыкант говорит, что он уже три года самоотверженно содержит всю группу на собственные сбережения. Однажды на шоу он признался, что ему даже пришлось продать квартиру у метро «Улица 1905 года», чтобы коллектив не распался и не погиб голодной смертью. Лёва* постоянно причитает о том, что у Би-2 теперь каждая копейка на счету, а сам он пожертвовал всем, что у него было, чтобы сохранить верность своим политическим убеждениям.