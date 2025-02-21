Обнищавший после побега Лёва* из Би-2 соврал насчёт продажи трёшки в Москве
Mash: Лёва* из Би-2 соврал, что продал трёхкомнатную квартиру в Москве
Лёва*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/levab2
Лёва* (Егор Бортник*) из группы «Би-2» лукавил, когда говорил, что продал свою трёшку в Москве, чтобы прокормить сбежавшую из России группу. На самом деле, он просто переписал квартиру на жену, сообщает Mash.
Сам музыкант говорит, что он уже три года самоотверженно содержит всю группу на собственные сбережения. Однажды на шоу он признался, что ему даже пришлось продать квартиру у метро «Улица 1905 года», чтобы коллектив не распался и не погиб голодной смертью. Лёва* постоянно причитает о том, что у Би-2 теперь каждая копейка на счету, а сам он пожертвовал всем, что у него было, чтобы сохранить верность своим политическим убеждениям.
Оказалось, что история с продажей квартиры — чушь. Лёва* просто переписал трёшку на жену Асю. Сейчас рыночная стоимость жилья в 68 квадратов на улице 1905 года — 35 млн рублей. Живущая по соседству женщина рассказала, что в последние годы жилище пустует.
Сейчас Лёва* с группой Би-2 базируется в Молдавии, от президента которой участники коллектива получили бесконечно престижное для себя молдавское гражданство. Музыкант занимается инвестициями в украинскую армию. По его словам, он каждый месяц переводит по 5 тысяч евро ВСУ, а с начала конфликта он задонатил туда уже более 100 тысяч. В связи с этим в России певцу хотят подготовить эксклюзивную камеру с бомжами.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.