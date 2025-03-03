Актриса Дэрил Ханна выкрикнула фразу «Слава Украине»* со сцены «Оскара»
Американская актриса Дэрил Ханна выразила поддержку Незалежной на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Звезда «Бегущего по лезвию» выкрикнула фразу «Слава Украине»* и подняла два пальца вверх в знак мира перед объявлением номинантов в категории «Лучший монтаж».
Акцент на этом моменте сделал и телеканал ABC News, который транслировал событие. В его соцсетях появился отдельный пост с цитатой Ханны.
Пост с цитатой актрисы. Скриншот © X / ABC News
Напомним, что «Оскар» за лучший монтаж получил фильм «Анора» Шона Бэйкера. Также картина победила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».
* Внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов
X / javedkhan221190