Актриса Дэрил Ханна выкрикнула фразу «Слава Украине»* со сцены «Оскара»

Американская актриса Дэрил Ханна выразила поддержку Незалежной на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Звезда «Бегущего по лезвию» выкрикнула фразу «Слава Украине»* и подняла два пальца вверх в знак мира перед объявлением номинантов в категории «Лучший монтаж».