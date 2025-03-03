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3 марта, 05:24

Актриса Дэрил Ханна выкрикнула фразу «Слава Украине»* со сцены «Оскара»

Американская актриса Дэрил Ханна выразила поддержку Незалежной на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Звезда «Бегущего по лезвию» выкрикнула фразу «Слава Украине»* и подняла два пальца вверх в знак мира перед объявлением номинантов в категории «Лучший монтаж».

Акцент на этом моменте сделал и телеканал ABC News, который транслировал событие. В его соцсетях появился отдельный пост с цитатой Ханны.

Пост с цитатой актрисы. Скриншот © X / ABC News

Пост с цитатой актрисы. Скриншот © X / ABC News

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Напомним, что «Оскар» за лучший монтаж получил фильм «Анора» Шона Бэйкера. Также картина победила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

* Внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов

Обложка ©

X / javedkhan221190

Тимур Хингеев
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