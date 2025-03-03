«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»
Драма американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора» завоевала премию «Оскар» в главной номинации — «Лучший фильм». Торжественная церемония состоялась в Dolby в Лос-Анджелесе.
Объявление победителя в номинации «Лучший фильм». Видео © X / Variety
Роли в картине исполнили в том числе россияне Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Также «Анора» получила золотые статуэтки за лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий. Создатель картины Шон Бэйкер стал лучшим режиссёром, а исполнительница главной роли Майски Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Награда ушла Кирану Калкину. Однако талант россиянина отметил сам Роберт Дауни-младший.
X / Variety