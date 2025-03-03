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3 марта, 04:06

«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Драма американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора» завоевала премию «Оскар» в главной номинации — «Лучший фильм». Торжественная церемония состоялась в Dolby в Лос-Анджелесе.

Объявление победителя в номинации «Лучший фильм». Видео © X / Variety

Роли в картине исполнили в том числе россияне Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Также «Анора» получила золотые статуэтки за лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий. Создатель картины Шон Бэйкер стал лучшим режиссёром, а исполнительница главной роли Майски Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

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К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Награда ушла Кирану Калкину. Однако талант россиянина отметил сам Роберт Дауни-младший.

Обложка ©

X / Variety

Илья Пушкарев
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