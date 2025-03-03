«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Роли в картине исполнили в том числе россияне Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Также «Анора» получила золотые статуэтки за лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий. Создатель картины Шон Бэйкер стал лучшим режиссёром, а исполнительница главной роли Майски Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль.