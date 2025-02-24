Что посмотреть вечером: 7 сериалов 2025 года, которые заслуживают вашего внимания

С начала 2025 года вышло столько крутых сериалов, что глаза разбегаются! Теперь не будет вопроса, что посмотреть вечером после работы. Но какие из них действительно заслуживают внимания? Мы отобрали семь самых ярких, захватывающих и обсуждаемых новинок — от напряжённых триллеров до драм, основанных на реальных событиях. Эти истории приковывают к экрану и гарантируют вечер (или даже неделю) полного погружения. Читайте до конца, чтобы не пропустить сериал, который может стать вашим любимым!

1. «Аутсорс» — жёсткая тюремная драма с неожиданным поворотом

«Аутсорс» — новый сериал 2025 года с Иваном Янковским: тюремная драма. Кадр из фильма «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров, сценарист Анна Козлова / Kinopoisk

Если вам нравятся сериалы с мрачной атмосферой, напряжённым сюжетом и моральными дилеммами, «Аутсорс» обязателен к просмотру. Действие нового сериала 2025 года разворачивается в 1996 году, когда в России смертная казнь ещё не была отменена. Молодой надзиратель Костя устраивается работать в тюрьму на Камчатке, где содержатся смертники. Но вскоре он предлагает коллегам шокирующую идею: вместо того чтобы самим выполнять приговор, продавать право на казнь родственникам жертв. Атмосфера напряжённая, актёрская игра — на высшем уровне. Новинка 2025 года обязательна к просмотру, если нравятся истории в духе «Побега из Шоушенка» и «Колонии Дигнидад».

2. «Веди себя прилично» — семейный триллер, который заставит вас переживать за героев

Что посмотреть из новинок 2025 года? Семейный триллер с шокирующей развязкой. Кадр из фильма «Веди себя прилично», режиссёр Кейт Хьюит, сценаристы Grace Ofori-Attah, Дж.-П. Делани / Kinopoisk

Что, если однажды вы узнаете, что ваш ребёнок… не ваш? Главные герои этого сериала 2025 года — молодая пара, которая случайно узнаёт, что их сын был подменен в роддоме. Они решают познакомиться с настоящими родителями своего малыша и построить дружеские отношения. Но постепенно выясняется, что отец второго мальчика совсем не тот, за кого себя выдаёт… Триллер держит в напряжении до самого финала. Сериал 2025 года «Веди себя прилично» поднимает темы родительства, идентичности и доверия, а также показывает, насколько опасными могут быть скрытые мотивы людей, которых мы считаем друзьями.

3. «Минута тишины» — драма с неожиданным главным героем

Любите русские сериалы? Посмотрите новинку 2025 года: драма с нестандартным сюжетом. Кадр из фильма «Минута тишины», режиссёр Илья Шеховцов, сценаристы Илья Тилькин, Владимир Потанин / Kinopoisk

Если решаете, что посмотреть вечером после работы, чтобы вспомнить былые времена, советуем сериал 2025 года «Минута тишины». Главный герой — бизнесмен, который вдруг решает уйти в похоронный бизнес. Но чем глубже он погружается в эту индустрию, тем больше понимает, что это мир прощаний со своими правилами, коррупции и неожиданных поворотов. Этот сериал 2025 года — смесь чёрного юмора, драмы и жёсткой сатиры на современное общество. Если любите нестандартные истории, вам понравится и эта!

4. «Локерби: В поисках правды» — основано на реальных событиях

Что посмотреть из новинок 2025 года? «Локерби: В поисках правды» основан на реальных событиях. Кадр из фильма «Локерби: В поисках правды», режиссёры Отто Батхёрст, Джим Лоуч, сценаристы Мэриам Хамиди и др. / Kinopoisk

Драматический сериал «Локерби: В поисках правды» рассказывает о реальной трагедии 1988 года, когда над шотландским городом Локерби взорвался пассажирский самолёт. Один из главных героев, потерявший дочь в катастрофе, тратит десятилетия на поиски правды. Был ли это террористический акт? Или что-то большее? Сюжет погружает в расследование, судебные процессы и личную борьбу главного героя за справедливость. Это мощная эмоциональная история, которая держит в напряжении и заставляет задуматься.

5. «Больница Питт» — медицинская драма, которую называют лучшей за последние годы

Хотите посмотреть что-то в стиле «Доктора Хауса»? «Больница Питт» — медицинский сериал 2025, который нельзя пропустить. Кадр из фильма «Больница Питт», режиссёры Дэмиэн Маркано и др., сценаристы Р. Скотт Геммилл и др. / Kinopoisk

Фанаты «Доктора Хауса» и «Анатомии Грей» будут в восторге! Новый медицинский сериал 2025 «Больница Питт» показывает будни врачей в крупном госпитале. Каждая серия — это борьба за жизни пациентов, сложный моральный выбор и драмы, разыгрывающиеся не только в операционных, но и за их пределами. Главный герой — опытный врач, которого играет Ноа Уайли. Он сталкивается не только с профессиональными вызовами, но и с личными демонами. Отличное сочетание остросюжетных историй и глубоких эмоций. Если вы искали сериал, который держит в напряжении и заставляет сопереживать героям, — вот он!

6. «М. Сын века» — биографический сериал о Муссолини

Новинки сериалов 2025 года: «М. Сын века». Кадр из фильма «М. Сын века», режиссёр Джо Райт, сценаристы Стефано Бисес, Davide Serino, Антонио Скурати / Kinopoisk

Историческая драма о том, как Бенито Муссолини пришёл к власти в Италии. Сериал показывает не только политические интриги и хаос в послевоенной Европе, но и личную жизнь диктатора. Мы видим, как он манипулирует людьми, играет на страхах общества и постепенно захватывает контроль. Этот проект стоит посмотреть, если вам интересна история, политика и психологические портреты великих (и опасных) лидеров.

7. «Кассандра» — когда искусственный интеллект выходит из-под контроля

«Кассандра» — новый сериал 2025 года понравится фанатам «Чёрного зеркала». Кадр из фильма «Кассандра», режиссёр Benjamin Gutsche, сценаристы Зина Фламманг, Benjamin Gutsche / Kinopoisk

Фантастический сериал 2025 «Кассандра» актуален как никогда. Главный герой переезжает в умный дом, управляемый не таким уж и продвинутым искусственным интеллектом по имени Кассандра. Она заботится о нём, напоминает о делах, контролирует систему безопасности… пока однажды не начинает принимать решения сама. Этот сериал исследует, насколько технологии могут управлять нашей жизнью и где проходит грань между удобством и угрозой. Если вам нравятся антиутопии, «Кассандра» точно вас зацепит!