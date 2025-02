Как найти фильм или сериал, если не помнишь названия: гайд с рабочими лайфхаками

Используйте поисковики

Нейросети, созданные для поиска фильмов

Не вышло с поисковиками, обратитесь за помощью и к обычной нейросети. Чтобы найти фильм по сюжету, расскажите его вашему ИИ-собеседнику. Он должен выполнить поиск за вас и вернуться с результатами. Да-да, мы живём в мире будущего. Если даже ИИ-ассистент не знает, что за кино или сериал вы имеете в виду, может помочь специализированная нейронка. Она создана под задачу поиска фильмов по описанию, так что должна справиться с заданием лучше «стандартного» GPT. Life.ru насчитал как минимум три таких нейросети: Zuzex, Detra Movie и What Is My Movie? Первая умеет общаться на русском языке, а вот в остальных случаях придётся применять знание английского.