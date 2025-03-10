От Бориса и Глеба до Матроны: Каким 11 святым молиться в Великий пост 2025 и почему именно им

Великий пост — это период, который длится 48 дней и завершается праздником Пасхи. В 2025 году верующие будут поститься с 3 марта по 19 апреля. А Пасха наступит 20 апреля, именно в этот день православные во всём мире будут радоваться воскрешению Иисуса Христа. Но Великий пост — особое время, и в него важно не только соблюдать чин и не вкушать скоромное, но и заручиться защитой важных святых. В материале расскажем, что это за святые и почему молиться нужно именно им.

Константин I Великий

Константин I Великий прекратил гонения на христиан и сделал христианскую веру государственной в Риме. Фото © Wikipedia / Byzantine mosaicist

Константин Великий — человек, без влияния которого христианство сейчас выглядело бы совсем по-другому. Константин был императором Римской империи в IV веке, и в период его правления держава официально приняла христианство. Сначала были отменены все дискриминирующие христиан законы, потом прошёл первый Никейский собор, Вселенское собрание христианских епископов, а затем христианство и вовсе стало государственной религией в Риме. Именно на Никейском соборе православные священники установили чин поста.

Елена Равноапостольная

Елена Равноапостольная путешествовала в Иерусалим и нашла там реликвии Страстей Христовых. Равноапостольные Константин и Елена. Фото © Wikipedia

Святая равноапостольная Елена — мать императора Константина. Она исповедовала христианство, как и сын, и ещё до крещения передала часть своего дома в городе Трире христианской церкви и тем самым стала основательницей Трирского собора Святого Петра. В Риме ей принадлежал дворец, часть которого впоследствии тоже стала церковью — Еленинской базиликой. В возрасте 80 лет мать императора Константина поехала в Иерусалим, чтобы провести там раскопки, и благодаря ей христиане обрели важные реликвии, относящиеся к Страстям Христа. Это были Гроб Господень и Животворящий Крест. Таким образом, благодаря раскопкам Елены в христианстве укоренилось представление о пасхальных реликвиях и Страстях Христовых.

Иоанн Златоуст

Иоанн Златоуст — один из важнейших христианских святых, погибший от несправедливых гонений. Фото © Wikipedia

Иоанн Златоуст — один из Вселенских святителей и учителей. Он жил в конце IV века в Константинополе, городе, в который перенёс из Рима столицу Константин Великий. Иоанн был настолько талантливым проповедником, что своё прозвище Златоуст получил ещё при жизни. Святитель укрывал у себя в Константинополе опальных монахов, за что был подвергнут изгнанию и поселился в Армении. Но и там его нашли: в последние дни жизни Иоанну Златоусту пришлось совершать переход через горы без пищи и под постоянными насмешками стражников. В определённый момент этого перехода святитель причастился Святых Тайн и скончался, провозгласив: «Слава Богу за всё!».

Николай Угодник

Николай Угодник — один из самых важных в православии святых. Фото © Wikipedia / Дионисий

Николай Угодник, или Николай Чудотворец, — один из старейших христианских святых. Он начал служение ещё в III веке во времена правителя Диоклетиана, известного своими гонениями на верующих во Христа. Николай Угодник защищал христианскую веру от ересей, в основном от арианства. Также Николай Чудотворец ещё при жизни начал творить множество добрых дел: так, он спас трёх девиц от позора, бросив им в окно мешки с приданым. Николай Угодник почитается в православии за свою неустанную борьбу с арианством, а ещё он тоже был на Никейском соборе, так что и ему мы обязаны чином поста.

Святые страстотерпцы Борис и Глеб

Святые князья Борис и Глеб — первые в истории русские святые. Фото © Wikipedia

Борис и Глеб — первые в истории русские святые. Их канонизировали практически сразу после смерти, потому что около могил братьев-князей стали случаться чудеса исцеления. Борис и Глеб были сыновьями князя Владимира Святославича, крестителя Руси. После смерти великого князя началась междоусобица, в ходе которой Святополк умертвил братьев, а затем сгинул сам, сделав князя Ярослава Мудрого правителем Руси. Убийство Бориса и Глеба было особенно предательским со стороны Святополка: обоих он пригласил к себе, чтобы передать весть о смерти отца и предложить жизнь в мире, обоих он приказал убить. Оба брата перед смертью неустанно молились. Их канонизировали в XI веке, вскоре после смерти.

Сергий Радонежский

Сергий Радонежский — важнейший святой Русской православной церкви, основатель монастырей. Фото © Wikipedia

Сергий Радонежский — один из самых важных для Русской православной церкви святых. Он — величайший русский подвижник, в лице преподобных почитается с XV века, а сам жил в веке XIV. Сергий Радонежский начал поститься ещё до достижения возраста 12 лет, в среду и пятницу святой не ел ничего, а в остальные дни питался хлебом и водой. Постриг Сергия в монашество был вопросом времени. С тех пор как святой принял сан, он основал множество монастырей, в том числе Троице-Сергиеву лавру. Кстати, в лавре его почитают вместе со Стефаном Великопермским, крестителем коми-зырян.

Серафим Саровский

Серафим Саровский — преподобный подвижник, основатель Дивеевского монастыря. Фото © Wikipedia

Серафим Саровский — важный для России святой из XVIII века. Он был иеромонахом Саровской пустыни, а также основал и возглавил Дивеевский женский монастырь. Это один из наиболее почитаемых монахов в истории Русской православной церкви. В качестве духовного подвига Серафим много постился, жил в отшельничестве на расстоянии от монастыря, носил одну одежду зимой и летом, а пропитание добывал себе сам. На протяжении нескольких лет Серафим Саровский питался только снытью — это трава, которая произрастает по всей Евразии.

Тихон Задонский

Тихон Задонский — чудотворец, всю свою жизнь проведший в строгой монашеской аскезе. Фото © Wikipedia

Тихон Задонский тоже жил в XVIII веке. Он почитается в православии в лике святителей как чудотворец. Тихон Задонский провёл всю свою жизнь в строгой монашеской аскезе, а на исходе жизни решил усилить аскетический чин: занимался тяжёлой работой, спал по пять часов тревожным сном, неустанно молился и постился. При жизни Тихон осуждал танцы, кулачные бои и празднование Ярилы, таким образом защищая православную веру от языческих влияний. После смерти его мощи стали творить чудеса, и Тихона возвели в лик святых.

Блаженная Ксения Петербургская

Ксения Петербургская — юродивая, поражавшая современников своими подвигами во славу Божию. Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская Елеон

Блаженная Ксения Петербургская была юродивой в XVIII веке. Её муж скончался, когда девушка была совсем юной, и после смерти супруга она раздала всё своё имущество бедным, надела его одежду и стала называть себя Андреем. Юродивая говорила, что Ксения умерла, а сама она является покойным мужем. От тёплой одежды и милостыни Ксения отказывалась. Она принимала только копейки, которые потом раздавала другим бедным. Все ночи она проводила в молитве в поле в любую погоду, а днём странствовала по Санкт-Петербургу, проводя время в юродстве и посте.

Святая Матрона Московская

Святая Матрона Московская стала поститься, когда ей ещё и годика не было! Фото © Wikipedia

Святая Матрона Московская превзошла в чине поста даже Сергия Радонежского. Малышка родилась слепой, без глазных яблок, и с самого младенчества по средам и пятницам отказывалась от материнского молока. Матрона родилась в 1883 году в Тульской губернии Российской империи, а скончалась в городе Сходне Московской области в СССР. Она признана святой чудотворицей как народом, который просил её о чудесах при жизни, так и Церковью, которая канонизировала её после смерти. Стоит ли упоминать, что чудеса творят даже её мощи!