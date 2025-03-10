Татьба, пепиньерист, жупел: 5 устаревших слов, чьи значения вас поразят

Многие забытые слова раньше использовались как в повседневном общении, так и в науке, государственных документах и даже системах счисления. Например, «выть» — это сейчас означает долго «испускать протяжный вой». Раньше вытью называли всё подряд: например, долю, рубль, заведения, которые сейчас называют МФЦ, промежутки от еды до еды на работе и так далее. То есть «выть» была скорее единицей измерения, чем глаголом. Расскажем вам о пяти словах, чьё значение сейчас совсем непонятно, но всё равно поразит вас, когда вы его узнаете.

Слово «таль»

Если ваша фамилия — Таль, то у нас плохие новости. Вас поразит её значение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Вы не сможете развидеть этот текст или забыть значение этого слова, особенно если у вас есть друзья по фамилии Таль. В старорусском языке слово «таль» означало «заложник», причём взятый для того, чтобы противник в точности исполнил договор. Такие заложники назывались также «аманатами» от арабского слова, что означало «безопасность». Брать для соблюдения договора заложников — распространённая практика в древности и Средневековье. Жизнь таля становилась священной — его ни в коем случае нельзя было убивать, это было гнусным признаком варварства. Владимир Мономах долго раскаивался за то, что убил половецких аманатов.

Слово «глиний»

Красивое слово «глиний» — замечательный пример словообразования, когда берут русский корень и латинизируют всё остальное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Javier Bermudez Zayas

Глиний — это что, какой-то минерал на основе глины? Внезапно, но да. Так раньше называли алюминий. Название было актуальным весь XIX век, ушло из интеллигентской среды в 1870 году, а в рабочей сохранялось ещё где-то полвека. Глиний плотно изучал химик Николай Бекетов, но после того, как он получил докторскую степень, решил отказаться от исконно русского названия металла в пользу международного. А Даль в своём словаре писал, что глиний является основанием для глины. Логично, гораздо логичнее, чем когда таковым является алюминий!

Слово «татьба»

Слово «татьба» — одно из самых популярных в Древней Руси. Его уничтожила только петровская эпоха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Татьба — а это точно русское слово? Да! Это слово встречается ещё в Русской правде Ярослава Мудрого — а это первый русский письменный сборник законов. Татьба — это присвоение чужого имущества без применения насилия. Если по-современному, то воровство. А тать — это вор. До Алексея Михайловича другого названия для преступника и преступления на Руси не существовало. А начиная с Воинских артикулов Петра I «татьба» стала постепенно исчезать.

Слово «пепиньерист»

Пепиньерист — это была важная профессия. Слово встречалось даже в императорских письмах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov

Пепиньерист — это французское заимствование. Конечно, оно пришло к нам в XVIII–XIX веках и в основном использовалось в дворянской среде. Но что же оно означало? Может быть, особый вид портного? Не совсем. Пепиньерист — это владелец питомника растений. А пепиньер — это, соответственно, рассадник или тот же питомник. Так, «рассадник» благородных девиц в письмах императрицы Марии Фёдоровны называется именно «пепиньером».

Слово «жупел»

Жупел — не то, чем кажется. Это слово родом из церковнославянского языка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nika Lerman

Жупел — старое, былинное газетное слово, которое часто встречалось в заголовках периодики на протяжении всего XX века. По смыслу можно было понять, что жупел — это нечто страшное, типа пугала. Не то чтобы прям совсем ужасное и отвратительное, в жупеле есть ещё и комичный смысл, но приятную вещь так точно называть не будут. А что такое жупел на самом деле?

В церковнославянском языке есть это слово. Оно означает горящую серу, а также жар, сильный неприятный запах от горящей смолы или чего-то подобного. В этом значении жупел встречается в Библии — именно его Господь проливает на Содом и Гоморру. Адская лава, зола и смола, которую черти готовят для грешников в аду, тоже называлась жупелом.