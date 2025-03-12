Тест: Фанат артхауса отгадает 7 культовых фильмов Тарковского всего за 100 секунд
Одни его осуждают, другие называют гением, но равнодушным кино Тарковского не оставляет никого. Интерес к его личности в последнее время только набирает обороты!
В связи с недавними резкими высказываниями Сарика Андреасяна по поводу творчества известного режиссёра ХХ века Тарковского мы решили вспомнить культовые работы последнего! Андрей Тарковский не просто снимал кино, а создавал целые миры! Его глубокие размышления о жизни, вере, времени и человеке, наполненные символами и потрясающей красотой кадров, до сих пор продолжают привлекать внимание критиков и зрителей. Он не боялся быть медленным, сложным и настоящим, за что его любят ценители искусства по всему миру. Тарковский умел превращать простые с первого взгляда сцены в нечто завораживающее и вечное, показывать обыденность так, что хотелось мгновенно оказаться среди этой атмосферы. Однако распутать непростые метафоры под силу далеко не каждому…
Сон у Тарковского был одним из самых любимых приёмов для раскрытия характера героя, однако и в реальной жизни нам часто снятся разные образы — от бытовых действий до родных, которые умерли. Что на самом деле означают сны о покойных и почему те приходят чаще в Великий пост, рассказали здесь. А эти 9 звёзд испытали нечто более серьёзное, чем страшный сон, — клиническую смерть!
Кадр из фильма «Зеркало», режиссёр Андрей Тарковский, сценаристы Александр Мишарин, Андрей Тарковский, Арсений Тарковский / Kinopoisk