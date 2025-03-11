«А впереди — коридор, и я лечу»: 9 звёзд, переживших клиническую смерть. Что они там видели?

Смерть поистине главный социалист нашей вселенной, потому что ей часто всё равно, кто ты по жизни, сколько у тебя денег, какие морально-этические заслуги, насколько широка твоя земная слава и так далее. Житиями святых доказано, что праведники умирают в блаженстве, а грешники — в страхе и боли, но вот клинической смерти это, возможно, не касается. Рассказываем о наших знаменитостях, которые принесли нам, своим земным фанатам, отличные «байки из склепа».

Евгений Леонов

Евгений Леонов пережил клиническую смерть во время гастролей по Германии. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Николай Малышев

Евгений Леонов действительно легендарный советский актёр. Ему удалось сыграть школьного учителя, который внезапно оказался «братом-близнецом» криминального авторитета, и одновременно этого же криминального авторитета, и всё в одном фильме. А ещё Евгений Леонов пережил клиническую смерть. На такое событие в своей жизни он отреагировал в стиле гениального советского комедийного актёра — цитатой. «Я на несколько минут заглянул «туда». Надеялся увидеть Раневскую, но не разглядел», — вот что он рассказывал о своих впечатлениях. «На тот свет» Леонов отправился в 1988 году во время гастролей по Германии, по дороге в больницу у него остановилось сердце, но немецким врачам удалось откачать великого актёра.

Николай Караченцов

Николай Караченцов пережил клиническую смерть после ужасного ДТП. Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Николай Караченцов — ещё один легендарный советский актёр, который пережил клиническую смерть. В 2005 году звезда рок-оперы «Юнона и Авось» попала в страшное ДТП и получила черепно-мозговую травму. На тот момент медицина была не так развита, поэтому Караченцов месяц провёл в коме. «На той стороне» актёр испытывал спокойствие и безмятежность и встретился со своими родителями. Они попросили его остаться с ними, но время ещё не пришло, поэтому артист перенёс встречу на потом.

Виктор Авилов

Виктор Авилов пережил клиническую смерть перед тем, как ему дали инвалидность II группы. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

«Господин оформитель», граф Монте-Кристо и Мордаунт из второй части «Мушкетёров» — всё это роли Виктора Авилова. А в театре он играл Гренуя из «Парфюмера» Патрика Зюскинда. В 2000 году актёр переболел туберкулёзом и получил II группу инвалидности. До этого у мэтра открылась язва, и в один из приступов боль была настолько сильной, что остановила сердце. Из клинической смерти вытащили врачи, а жена Авилова рассказывала, что после путешествия «за край ночи» её супруг смог предсказывать будущее и целительствовать — убирал руками боль. Сам Авилов воспоминаний о клинической смерти не оставил.

Олег Газманов

Олега Газманова ударило током в «Артеке» — по ощущениям это была почти клиническая смерть. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В 2011 году происходило множество странных вещей, и одна из них случилась с Олегом Газмановым. На концерте в детском лагере «Артек» кто-то из техников забыл заземлить оборудование и музыканта ударило током из микрофона. Ничего страшного не случилось, но артист на несколько минут потерял сознание. Этого было достаточно, чтобы почувствовать типичный для клинической смерти «выход из тела». Вот что говорил об этом сам Газманов: «Я там побывал. У меня было ощущение, что я попал в место, где нет ни времени, ни пространства, ничего. В чёрную точку какую-то. Только сознание есть. И вот кто-то мне говорил: «Если не хочешь остаться, то вспомни, что тебя держит». И я вспомнил, что не дописал несколько песен».

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин впал в состояние клинической смерти прямо во время выступления в Литве. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Валерий Гаркалин многим из нас запомнился по роли в фильме «Ширли-мырли». Там он, как и Леонов за несколько десятилетий до, сыграл двух близнецов, один из которых — легендарный вор уровня Арсена Люпена, а второй — признанный и заслуженный композитор Иннокентий Шниперсон. Инфаркт подкараулил Гаркалина прямо во время выступления в Литве. Клиническая смерть продлилась три минуты, за это время актёр «вышел из тела» и смотрел на себя сверху, видел операцию в клинике со стороны. То, что принёс с собой «с того света» Валерий, — воспоминания о безумной любви: «Я чувствовал сумасшедшую любовь, как будто кто-то меня обнимает сзади, и боль ушла. А потом я понял, что больше боли не будет… Такой любви здесь нет. Приходя в сознание, что-то стало меняться. Я прощался с реальностью. Увидел женщину, не похожую ни на медсестру, ни на кого. Помахала мне рукой и сделала знак, что не стоит этого делать, опасайся. Я не знаю, кто это был, я никогда её не видел».

МакSим (Марина Абросимова)

Автор неофициального гимна «Спартака» МакSим пережила клиническую смерть во время эпидемии ковида. Фото © ТАСС / Антон Белицкий

Певица МакSим, которую знают и безумно любят за такие хиты, как «Знаешь ли ты» (ставший гимном «Спартака») и «Нежность», пережила клиническую смерть во время эпидемии коронавируса. Вся страна с замиранием сердца следила за тем, выкарабкается она или нет. В итоге нам повезло. Интересно, что вернуть МакSим к жизни помогли не только врачи, но и фигура духовника. «Когда я была в коме, я оказалась в совершенно другой реальности и у меня было чёткое осознание, что та жизнь, которой мы живём здесь, она как раз менее реальна. Это не похоже на сон. Я себя почувствовала в полёте, мне было жутко хорошо, какой-то закат, какое-то тепло и голос моего духовника. Я ему сказала: «Я умираю», и мне от этого почему-то было хорошо», — рассказывала артистка.

Ангелина Вовк

Телеведущая Ангелина Вовк впала в кому на две недели из-за операции без наркоза. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Знаменитая и любимая публикой телеведущая Ангелина Вовк родилась в городе Тулун Иркутской области. «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Голубой огонёк» не обходились без Ангелины. В таких программах, как «Утренняя почта», она выступала в качестве эксперта по классической музыке. А программу «Доброе утро, Россия!» в 2009 году уже с вечера ждали все, кому нужно было тогда вставать в шесть или семь утра. Около 1975 года, в 33 года, Вовк оказалась на операционном столе. Так получилось, что подходящих для такого рода операций обезболивающих в то время не существовало, поэтому пришлось выкручиваться без них. Ангелина Вовк без наркоза от такой боли потеряла сознание и провела в коме две недели, что в принципе помогло организму восстановиться после операции. О своём опыте она рассказывала так: «Я мучилась очень серьёзно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди — коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, а потом я услышала крики врачей. И вернулась».

Пётр Мамонов

Пётр Мамонов впал в кому после пьяной драки, с тех пор он не пил и уверовал в Бога. Фото © ТАСС / Джавахадзе

Пётр Мамонов, основатель группы «Звуки Му» и актёр, до 25 лет вёл распутную жизнь рок-звезды. Когда Петру исполнилось четверть века, в пьяной драке ему повредили лёгкое. От кровопотери Мамонов 40 дней пролежал в коме. Когда проснулся, спросил: «Зачем?» — а пока испытывал клиническую смерть, по собственным словам, не видел света в конце туннеля, так как всё было серым. Но покой и умиротворение музыкант чувствовал, а возвращаться не хотелось. После такого опыта Мамонов отказался от алкоголя, уверовал в Бога и стал вести более умеренный образ жизни.

Максим Фадеев

Максим Фадеев пережил клиническую смерть в 17 лет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Максим Фадеев — именно тот продюсер, который сформировал ландшафт нашей легендарной эстрады нулевых. «Невеста» Глюк’oZы, которая поражала актуальной музыкой и шедевральной 3D-анимацией как детей, так и подростков и в принципе всех, кто был молод в то время, — это фадеевский продакшен. С «той стороной» у Макса Фадеева связана очень интересная история: клиническую смерть довелось пережить в 17 лет, во время этого опыта будущий продюсер стал «лёгким, как пылинка», и смог телепортироваться по всему миру. Фадеев сразу понял, куда в первую очередь стоит направиться: «Отец мне рассказывал о старом еврейском кладбище во Франции, где есть его родственники, и он мечтал туда поехать. Но был СССР, и это могло быть только мечтой. Я подумал об этой истории и очутился там... Я его пролетел всё и нашёл одного человека с такой фамилией. Когда я очнулся, всё было позади. И врачи вернули мне жизнь». Через 20 лет Макс с отцом поехали в Париж — Фадеев-младший знал его наизусть и привёл папу на то самое еврейское кладбище.