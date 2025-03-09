Юрий Гагарин. Пять удивительных фактов о космонавте № 1 9 марта 1934 года родился Юрий Гагарин, первый человек, совершивший полёт в космос и ставший героем для всего мира. Ради него английская королева даже поступилась правилами протокола. Life.ru собрал пять удивительных фактов о космонавте № 1. 8 марта, 21:07 Первый советский космонавт Юрий Гагарин. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Яков Халип

Как подушка спасла Гагарина от отчисления

С 1955-го по 1957 год Гагарин проходил обучение в Первом военном авиационном училище лётчиков им. К.Е. Ворошилова. С самого начала учёбы будущий космонавт показывал отличные результаты, ему давались все дисциплины, кроме одной — посадки самолёта. Без этого о карьере лётчика можно было забыть, в образовательном учреждении даже подготовили документы на отчисление Гагарина, но его спас руководитель училища.

Он смекнул, что Гагарину посадить самолёт мешает его рост, который составлял всего 165 см. Именно из-за этого лётчик не видит посадочную полосу целиком. И тогда был найден выход: начальник училища предложил Гагарину подкладывать подушку на сиденье, после этого будущий космонавт научился посадке самолёта, а документы на отчисление так и не были подписаны.

Носил с собой пуговицы

Гагарин был очень популярным у граждан Советского Союза. Его именем называли улицы, площади и другие объекты. И конечно, если на каком-то мероприятии появлялся космонавт, то его окружали толпы поклонников. И, помимо того чтобы обнять его или хотя бы просто прикоснуться к кумиру, они хотели оставить себе что-то на память, а для этого проще всего было сорвать пуговицу с его кителя.

Юрий Гагарин был небольшого роста, поэтому подкладывал подушку на сиденье в самолёте. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

По этой причине Гагарин на массовые мероприятия брал несколько запасных пуговиц, которые ему приходилось пришивать после встреч с поклонниками.

Как королева Великобритании с Гагариным нарушили этикет

Гагарин был желанным гостем в зарубежных странах. После полёта в космос он посетил 29 государств, включая Великобританию, где встретился с королевой Елизаветой II. Находившимся при дворе следовало строго соблюдать все правила этикета. Но сама монархиня сделала для советского космонавта исключение.

Юрий Алексеевич Гагарин после визита в Букингемский дворец в Лондоне, 1961 год. Фото © ТАСС / АР / Brian Calvert

Во-первых, согласно этикету, монаршей особе строго запрещалось фотографироваться с простолюдином из-за разницы в социальных статусах. Но Елизавета всё же пошла на такой шаг, а свой поступок объяснила тем, что Гагарин — небесный человек, а посему на его особу эта норма не распространяется.

Второй казус произошёл уже во время чаепития с королевой. Гагарину подали чай с лимоном. Он по привычке достал лимон и съел его, что считалось нарушением дворцового этикета. Но королева решила последовать его примеру и сделала так же, а затем назвала данную процедуру «чаепитием по-гагарински».

«Я горю, прощайте, товарищи!»

Во время снижения корабля «Восток-1» Гагарин передал на землю слова, которые предпочитали замалчивать: «Я горю, прощайте, товарищи!»

Во время первого полёта Гагарин подумал, что корабль загорелся. Фото © ТАСС / АР

Поскольку Гагарин был первым в космосе, в тот период не было сведений о том, что будет происходить во время прохождения кораблём через плотные слои атмосферы. По этой причине, увидев в иллюминаторе огонь, космонавт подумал, что загорелся корабль. На самом деле такая реакция происходит при трении обшивки корабля об атмосферу. Она не несёт в себе никакой опасности для космонавта.

«Поехали!»

«Поехали!» — именно с этой фразы стартовал полёт Гагарина в космос. Но согласно действовавшему уставу ему предписывалось сказать: «Экипаж, взлетаю!»

Сам Гагарин в дальнейшем объяснял, что решил выбрать именно слово «Поехали!», чтобы показать, что он чувствует себя в полном порядке, а также снизить градус напряжения, который царил 12 апреля 1961 года.

Авторы Альмир Хабибуллин