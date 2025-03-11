Стримера Меллстроя и его семью подозревают в отмывании полмиллиарда рублей

Мать треш-стримера Меллстроя (Андрей Бурим), его брат и мать были вызваны на допрос по подозрению в отмывании полмиллиарда рублей через пркупку за криптовалюту автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает Mash.

Наталья Бурим со своим гражданским мужем и Сергей Бурим (справа). Фото © Telegram / Mash

Мать Меллстроя Наталья Бурим его брат Сергей были вызваны на допрос 27 декабря. Предметом заинтересованности ФНС стал автопарк семьи. Они приобрели несколько люксовых машин за криптовалюту, а документы оформили на знакомых стримера — «Будку» и «Коллектора» (да, вот такие крутые у них псевдонимы). Семейка успела обзавестись: Lamborghini STO (2024), BMW M5 (2024), Bentley Mulsanne (2017), Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long, Ferrari.

Неподалёку от Москва-Сити по такой же схеме приобреталась квартира в Шмитовском проезде за 30 млн. Брат и мать Меллстроя так и не явились по повестке. Наталья Бурим, едва закончив читать бумагу, быстро собрала чемоданы, взяла в охапку своего кавалера с сыном Сергеем и укатила в Черногорию, где сейчас и базируется сам Меллстрой. Следователи собираются добиться наложения ареста на машины и квартиры, общая стоимость которых составляет около 500 млн рублей.

За неуплату налогов семье Меллстроя грозит до 3 лет лишения свободы, а за легализацию денежных средств в особо крупном размере — до 7 лет.