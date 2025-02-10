Чемпион мира по пощёчинам Вася Пельмень пропустил оплеуху от ФНС и лишился доступа к счетам

Чемпион мира по пощёчинам россиянин Василий Камоцкий, известный под прозвищем Вася Пельмень, имеет внушительную налоговую задолженность, поэтому ему заблокировали все счета в России, сообщает Mash. Сейчас спортсмен не сможет переводить свои гонорары в рубли и вести привычный образ жизни, пока не погасит долги перед ФНС.

Камоцкому заблокировали счета сразу в четырёх банках за неуплату в казну 85 тысяч рублей. Василий Пельмень также занимается фермерским хозяйством в городе Иланский Красноярского края. Он выращивает зерновые культуры, разводит кур и коз. Камоцкий — глава фермы, учредитель и участник в одном лице.

Недавно Пельмень стал чемпионом турнира Power Slap Даны Уайта. В финальном поединке он уничтожил Лайна Вернса. В ответ на вопрос журналистов Вася рассказал, что полученного за чемпионский бой гонорара не хватит на квартиру ни в Красноярске, ни в Иланске. Но на долг перед ФНС есть — за первый бой Дана Уайт заплатил спортсмену 25 тысяч долларов.