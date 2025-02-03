Самому дорогому русскому хоккеисту грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС
Mash: Хоккеисту Панарину могут заблокировать счета из-за долга 75 тыс. перед ФНС
Российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин, который заслужил статус самого высокооплачиваемого хоккеиста, задолжал налоговой 75 тысяч рублей. Уже несколько месяцев спортсмен, выступающий за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», не может погасить долг перед службой.
Как сообщает Mash, хоккеист не владеет бизнесом в России — на его имя открыт только благотворительный фонд. Самый дорогой русский хоккеист занимается печатью книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг.
Недавно сотрудники ФНС России выставили Панарину, чья зарплата составляет $11 млн или примерно 1,14 миллиарда рублей, счёт для оплаты на сумму 74 796 рублей. Но спортсмен игнорирует все уведомления и не идет на контакт с налоговой. Если так будет продолжаться, то в ближайшее время нападающему заблокируют все счета.
Ранее сообщалось, что у нового мужа экс-девушки Тимати нашли долг перед налоговой. Супруг певицы Алексы (настоящее имя Александра Чвикова) тренер Вячеслав Дайчев задолжал в российскую казну 1.7 миллиона рублей.
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