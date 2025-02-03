Самому дорогому русскому хоккеисту грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС

Российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин, который заслужил статус самого высокооплачиваемого хоккеиста, задолжал налоговой 75 тысяч рублей. Уже несколько месяцев спортсмен, выступающий за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», не может погасить долг перед службой.

Как сообщает Mash, хоккеист не владеет бизнесом в России — на его имя открыт только благотворительный фонд. Самый дорогой русский хоккеист занимается печатью книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг.

Недавно сотрудники ФНС России выставили Панарину, чья зарплата составляет $11 млн или примерно 1,14 миллиарда рублей, счёт для оплаты на сумму 74 796 рублей. Но спортсмен игнорирует все уведомления и не идет на контакт с налоговой. Если так будет продолжаться, то в ближайшее время нападающему заблокируют все счета.