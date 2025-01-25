У нового мужа бывшей Тимати нашли крупный налоговый долг
Супруг певицы Алексы задолжал по налогам 1,7 миллиона рублей
Алекса с мужем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksa_official
Супруг певицы Алексы (настоящее имя Александра Чвикова) попал в позорный список неплательщиков налогов. Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев задолжал в казну 1,7 миллиона рублей, сообщает Mash.
Сообщается, что Дайчев оставил супругу с ребёнком ради бывшей рэпера Тимати Алексы. Вместе они воспитывают дочь. Девушка торгует марафонами в соцсетях. Супруг же постоянно влипает в разные финансовые проблемы: украл спонсорские деньги бизнесмена Умара Джабраилова, переложил долги по ИП на собственную мать, получил 1,7 миллиона долгов по налогам и 50 тысяч по штрафам ПДД.
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