У нового мужа бывшей Тимати нашли крупный налоговый долг

Сообщается, что Дайчев оставил супругу с ребёнком ради бывшей рэпера Тимати Алексы. Вместе они воспитывают дочь. Девушка торгует марафонами в соцсетях. Супруг же постоянно влипает в разные финансовые проблемы: украл спонсорские деньги бизнесмена Умара Джабраилова, переложил долги по ИП на собственную мать, получил 1,7 миллиона долгов по налогам и 50 тысяч по штрафам ПДД.