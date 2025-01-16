Сын актёра Дмитрия Нагиева оказался в центре судебной тяжбы из-за долгов
Администрация Санкт-Петербурга подала иск на сына Нагиева из-за неуплаты аренды
Кирилл Нагиев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Администрация Санкт-Петербурга подала иск на единственного сына Дмитрия Нагиева. Претензии к 35-летнему Кириллу возникли из-за просрочек с оплатой аренды за квартиру в престижном Курортном районе, где находятся дачные дома многих звезд. Об этом пишет kp.ru.
«Кирилл Нагиев постоянно пропускает сроки оплаты за аренду имущества, которую предоставили ему в пользование, нарушая все договоры», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Заявление на Нагиева написали комитет имущественных отношений Северной столицы и казённое учреждение комитета СПб ГКУ «Имущество СПб». Иск зарегистрирован ещё 28 октября 2024 года в Сестрорецком районном суде Северной столицы.
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