Сын актёра Дмитрия Нагиева оказался в центре судебной тяжбы из-за долгов

Администрация Санкт-Петербурга подала иск на единственного сына Дмитрия Нагиева. Претензии к 35-летнему Кириллу возникли из-за просрочек с оплатой аренды за квартиру в престижном Курортном районе, где находятся дачные дома многих звезд. Об этом пишет kp.ru.

«Кирилл Нагиев постоянно пропускает сроки оплаты за аренду имущества, которую предоставили ему в пользование, нарушая все договоры», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Заявление на Нагиева написали комитет имущественных отношений Северной столицы и казённое учреждение комитета СПб ГКУ «Имущество СПб». Иск зарегистрирован ещё 28 октября 2024 года в Сестрорецком районном суде Северной столицы.