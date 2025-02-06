Москвичка заплатила 900 тысяч штрафа за покупку авто у иностранца

Граждан России начали штрафовать за покупку машин у иностранцев за наличку на 20-40% от всей суммы. Жительница Москвы выплатила почти 900 тысяч за приобретение авто ценой в 2,85 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Такие ситуации происходят из-за ФНС и федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Если у продавца нет российского паспорта, расплатиться с ним можно лишь через банк. Москвичка обратилась в Национальный автомобильный союз. Она купила «Киа Соренто» за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии. Девушка заплатила наличными, за это ей назначили штраф в 855 тысяч штрафа.

Глава НАС Антон Шапарин уже обратился в Минфин РФ с просьбой отказаться от данной практики, так как Россия входит в Единое таможенное пространство.