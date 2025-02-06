Москвичка заплатила 900 тысяч штрафа за покупку авто у иностранца
Граждан России начали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличные
Граждан России начали штрафовать за покупку машин у иностранцев за наличку на 20-40% от всей суммы. Жительница Москвы выплатила почти 900 тысяч за приобретение авто ценой в 2,85 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Такие ситуации происходят из-за ФНС и федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Если у продавца нет российского паспорта, расплатиться с ним можно лишь через банк. Москвичка обратилась в Национальный автомобильный союз. Она купила «Киа Соренто» за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии. Девушка заплатила наличными, за это ей назначили штраф в 855 тысяч штрафа.
Глава НАС Антон Шапарин уже обратился в Минфин РФ с просьбой отказаться от данной практики, так как Россия входит в Единое таможенное пространство.
Тем временем депутаты ЛДПР предложили ужесточить наказание для водителей тихоходных транспортных средств, которые забывают обозначать своё авто специальными знаками. По мнению либерал-демократов, штраф нужно увеличить с 500 до 3 тысяч рублей, то есть в шесть раз.
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