За парковку на маркировке во дворах Санкт-Петербурга введут штрафы

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга готовятся к принятию нового закона, который введёт штрафы за парковку на так называемой эксплуатационной маркировке. Это инициатива направлена на улучшение благоустройства городских территорий и повышение безопасности для пешеходов.

На заседании 5 февраля парламентарии намерены рассмотреть в третьем чтении соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях. Как сообщает «Деловой Петербург», принятие закона ожидается уже в этом месяце.

Эксплуатационная маркировка — это дорожная разметка, которая обозначает специальные зоны во дворах, такие как пешеходные дорожки, места для мусорных контейнеров и пожарные гидранты. Введение этой маркировки началось в сентябре 2023 года, но ее активное применение стало возможным только с установлением штрафов.

Штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке будут составлять от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Основное преимущество этого нововведения заключается в повышении доступности и безопасности пешеходных зон, а также в облегчении работы коммунальных служб. Тем не менее, существуют опасения относительно поддержания состояния маркировки и возможного ухудшения ситуации с парковкой во дворах.