В ГД научили бороться с любителями «застолбить» себе место для парковки во дворе

Владельцам автомобилей напомнили, что территория двора является общей собственностью жильцов дома, поэтому присваивать себе место для парковки незаконно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru.

«Начнём с того, что никто не в праве считать часть двора своей собственностью. Следовательно, заявления «это моё место парковки», а также любые хитрые конструкции, цепи, загородки из кирпичей и досок, пометки на асфальте, заявления с угрозами освободить парковочное место не имеют юридической силы, — отметил парламентарий.

Депутат порекомендовал жильцам дома обращаться с жалобами в администрацию района ил в УК, если кто-то из соседей «застолбил» место для автомобиля. Кроме того, можно пойти в государственный земельный надзор, инспекторы которого примут меры и накажут нарушителя земельного законодательства.