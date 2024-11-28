Стример Илья Мэддисон уволился с работы мусорщиком в США спустя два часа

Российский блогер и стример Илья Мэддисон, который недавно переехал в США, решил попробовать себя в непривычной профессии. В своём телеграм-канале он поделился впечатлениями о коротком опыте работы мусорщиком, отметив, что уволился уже спустя два часа.

Мэддисон, ранее завоевавший популярность благодаря стримам на Twitch, оказался в центре скандала, который привёл к блокировке его аккаунта. Блогер признался, что ситуация негативно повлияла на его состояние, в результате чего он стал злоупотреблять алкоголем. По его словам, шутки, сделанные во время одного из стримов, были восприняты крайне неоднозначно.

После закрытия доступа к платформе Twitch Мэддисон решил кардинально изменить род деятельности. Попробовав свои силы в качестве мусорщика, он ожидал, что работа будет заключаться в уборке коробок и других несложных отходов. Однако реальность оказалась иной: «Я думал, коробки буду вывозить всякие, но в первом же доме надо было выкинуть какой-то заблёванный диван с клопами, тучу пакетов с гнилым мусором и ещё какую-то парашу», — поделился блогер. Не выдержав, он извинился перед своим мексиканским напарником и отказался продолжать работу, заявив, что подобная деятельность ему не подходит.

В своём сообщении Мэддисон также отметил, что возвращаться к стримингу пока не планирует. Он предпочитает сосредоточиться на «обычной жизни», переехал в более доступное жильё и рассматривает другие варианты трудоустройства в США. По его словам, при нынешнем курсе рубля работать в Соединённых Штатах значительно выгоднее, чем оставаться стримером, особенно с учётом того, что донаты поступают в рублях.