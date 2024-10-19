«Думаю о сфере секс-услуг»: Мэддисон в США готовится стать стриптизёром для «американских старух»
«Газета.Ru»: Блогер Мэддисон выбирает в США между жизнью стиптизёра и нищего
Российский блогер Илья Мэддисон (Давыдов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maddyson_official
Российский блогер Илья Мэддисон (Давыдов) раздумывает над тем, чтобы начать карьеру стриптизёра в Штатах. Об этом он сам рассказал в интервью.
«Если придётся устраиваться на работу, то я прежде всего думаю о сфере секс-услуг. Меня привлекает работа стриптизёра на вечеринках для богатых американских старух», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».
У Ильи есть и план Б — стать нищим. У этой стези в США есть преимущества: им бесплатно дают деньги и пищу. По словам блогера, нищий может получить до пяти тысяч долларов ежемесячно просто потому, что у него нет своего жилья, а особо нуждающихся даже снабжают наркотиками. Он добавил, что местный климат позволяет жить на улице круглый год.
Отметим, что Илья Мэддисон знаменит своей любовью к постиронии, поэтому серьёзно к подобным заявлениям относиться не стоит. С другой стороны, странные выходки ему тоже свойственны, так что ничего нельзя исключать.
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