Мэддисон шокировал россиян, назвав сумму, на которую не придётся «выживать» в Москве
Илья Мэддисон: Для нормальной жизни в Москве нужно около 1 миллиона в месяц
Для нормальной жизни в Москве нужно зарабатывать не менее одного миллиона рублей. С таким заявлением вышел на связь видеоблогер Илья Мэддисон.
«Для комфортной жизни в Москве нужно примерно миллион рублей в месяц, то есть десять тысяч долларов по нынешнему курсу. Да, жизнь будет не слишком шикарной, но терпимой. Всё, что меньше, — это уже выживание», — заявил блогер в беседе с «Газетой.ru».
В Соединённых Штатах, где сейчас проживает блогер, для комфортного существования ему необходим стабильный доход, как минимум в три раза превышающий российский. Для хорошей жизни ему понадобится около пяти миллионов рублей в месяц, что соответствует 50 тысячам долларов. Блогер также отметил, что откладывает средства на создание бизнеса в США.
К слову, ранее Мэддисон рассказывал, что готовится стать стриптизёром для «американских старух». Если не прогорит, у него есть и план Б — стать нищим. У этой стези в США есть преимущества: им бесплатно дают деньги и пищу. По словам блогера, нищий может получить до пяти тысяч долларов ежемесячно просто потому, что у него нет своего жилья, а особо нуждающихся даже снабжают наркотиками.
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