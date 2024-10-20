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20 октября, 14:48

Мэддисон шокировал россиян, назвав сумму, на которую не придётся «выживать» в Москве

Илья Мэддисон: Для нормальной жизни в Москве нужно около 1 миллиона в месяц

Для нормальной жизни в Москве нужно зарабатывать не менее одного миллиона рублей. С таким заявлением вышел на связь видеоблогер Илья Мэддисон.

«Для комфортной жизни в Москве нужно примерно миллион рублей в месяц, то есть десять тысяч долларов по нынешнему курсу. Да, жизнь будет не слишком шикарной, но терпимой. Всё, что меньше, — это уже выживание», — заявил блогер в беседе с «Газетой.ru».

В Соединённых Штатах, где сейчас проживает блогер, для комфортного существования ему необходим стабильный доход, как минимум в три раза превышающий российский. Для хорошей жизни ему понадобится около пяти миллионов рублей в месяц, что соответствует 50 тысячам долларов. Блогер также отметил, что откладывает средства на создание бизнеса в США.

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К слову, ранее Мэддисон рассказывал, что готовится стать стриптизёром для «американских старух». Если не прогорит, у него есть и план Б — стать нищим. У этой стези в США есть преимущества: им бесплатно дают деньги и пищу. По словам блогера, нищий может получить до пяти тысяч долларов ежемесячно просто потому, что у него нет своего жилья, а особо нуждающихся даже снабжают наркотиками.

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Александра Мышляева
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