«Только хамство и мат»: В Госдуме призвали пересмотреть финансирование фильмов Сарика Андреасяна

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в Министерство культуры с требованием оценить целесообразность дальнейшей финансовой поддержки проектов режиссёра Сарика Андреасяна. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА «Новости».

По словам парламентария, на фильмы кинодеятеля, согласно имеющимся данным, было выделено 590 миллионов рублей за последние 10 лет (415 млн как безвозмездные субсидии). При этом картины режиссёра не пользуются широким успехом у российского зрителя, отметил депутат. Гусев также вспомнил случай, когда кинодеятель критиковал творчество советского режиссёра Андрея Тарковского и использовал нецензурную лексику в общении со студентами. Такое поведение, указал парламентарий, неприемлемо.

«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссёр, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — сказал Гусев.