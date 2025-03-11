«Только хамство и мат»: В Госдуме призвали пересмотреть финансирование фильмов Сарика Андреасяна
Депутат Гусев призвал Минкульт пересмотреть финансирование фильмов Андреасяна
Сарик Андреасян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarik_andreasyan
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в Министерство культуры с требованием оценить целесообразность дальнейшей финансовой поддержки проектов режиссёра Сарика Андреасяна. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА «Новости».
По словам парламентария, на фильмы кинодеятеля, согласно имеющимся данным, было выделено 590 миллионов рублей за последние 10 лет (415 млн как безвозмездные субсидии). При этом картины режиссёра не пользуются широким успехом у российского зрителя, отметил депутат. Гусев также вспомнил случай, когда кинодеятель критиковал творчество советского режиссёра Андрея Тарковского и использовал нецензурную лексику в общении со студентами. Такое поведение, указал парламентарий, неприемлемо.
«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссёр, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — сказал Гусев.
Сарик Андреасян снял такие фильмы как «Что творят мужчины!», «Любовь в городе ангелов», «Ограбление по-американски», «Защитники», «Робо», «Землетрясение», «Гудбай, Америка!», «Онегин», «Домовёнок Кузя», «Манюня в кино» и другие.
Ранее режиссёр попал о внимание прессы из-за другого неприятного инцидента. В сентябре прошлого года его лишили прав за пьяную езду на полтора года. Сам деятель искусства заявил, что это всё происки завистников. Адвокат режиссёра пытался оспорить решение о лишении водительского удостоверения, настаивая, что Андреасян перепутал минералку со спиртным.