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11 марта, 13:55

«Это нишевый фетиш»: Звезда «Гарри Поттера» завела аккаунт на OnlyFans

Актриса из «Гарри Потера» Джесси Кейв завела аккаунт на OnlyFans для своих волос

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв. Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв. Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв (Jessica Cave), которая сыграла в кинокартине Лаванду Браун, кажется слишком выросла. 37-летняя актриса поделилась со своей аудиторией новостью, что завела аккаунт на платформе OnlyFans. Она планирует публиковать там контент 18+.

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jessiecave

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jessiecave

Кейв объяснила, что ждать развратных фотографий не стоит, она планирует создавать материал именно для ценителей «нишевого фетиша» на длинные волосы. На данный момент девушка и вправду может похвастаться своей шикарной причёской. Актриса надеется, что подписчики будут заинтересованы в звуках, связанных с расчёсыванием и «взмахиванием».

«Я стремлюсь к очень чистой эстетике. Буду делать чувственные вещи с волосами», — пообещала она.

Джесси Кейв уверена, что идея может принести значительный доход. Актриса отметила, что в контенте не будет «ног и ягодиц», хотя в её профиле присутствует фотография, где она демонстрирует ноги в носках и бёдра в короткой юбке.

«Сова прилетает почти ежедневно. Предупреждение для волшебников: откровенных сексуальных материалов не будет. Возможно, я буду в нижнем белье», — написала Кейв, добавляя отсылки к «Гарри Поттеру».

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Ранее Life.ru рассказал, что актёр Джон Литгоу может сыграть Альбуса Дамблдора в культовом американском сериале «Гарри Поттер». 79-летний голливудский артист уже известен публике по таким кинокартина, как «Интерстеллар», «Корона», «Конклав» и другие.

Наталья Афонина
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