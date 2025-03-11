«Это нишевый фетиш»: Звезда «Гарри Поттера» завела аккаунт на OnlyFans

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв (Jessica Cave), которая сыграла в кинокартине Лаванду Браун, кажется слишком выросла. 37-летняя актриса поделилась со своей аудиторией новостью, что завела аккаунт на платформе OnlyFans. Она планирует публиковать там контент 18+.

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jessiecave

Кейв объяснила, что ждать развратных фотографий не стоит, она планирует создавать материал именно для ценителей «нишевого фетиша» на длинные волосы. На данный момент девушка и вправду может похвастаться своей шикарной причёской. Актриса надеется, что подписчики будут заинтересованы в звуках, связанных с расчёсыванием и «взмахиванием».

«Я стремлюсь к очень чистой эстетике. Буду делать чувственные вещи с волосами», — пообещала она.

Джесси Кейв уверена, что идея может принести значительный доход. Актриса отметила, что в контенте не будет «ног и ягодиц», хотя в её профиле присутствует фотография, где она демонстрирует ноги в носках и бёдра в короткой юбке.

«Сова прилетает почти ежедневно. Предупреждение для волшебников: откровенных сексуальных материалов не будет. Возможно, я буду в нижнем белье», — написала Кейв, добавляя отсылки к «Гарри Поттеру».