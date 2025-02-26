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26 февраля, 15:05

Стало известно, кто исполнит роль легендарного Дамблдора в сериале о «Гарри Поттере»

ScreenRant: Актёр Джон Литгоу сыграет Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Американский актёр Джон Литгоу. Обложка Фото © «Расплата» 2016, реж. Гэвин О&#x27;Коннор, сцен. Билл Дюбюк

Американский актёр Джон Литгоу. Обложка Фото © «Расплата» 2016, реж. Гэвин О'Коннор, сцен. Билл Дюбюк

Американский актёр Джон Литгоу может стать новым Альбусом Дамблдором. 79-летний голливудский мэтр, известный по картинам «Интерстеллар», «Корона», «Конклав» и другие, поделился новостью о том, что ему предложили роль директора Хогвартса в культовом американском сериале «Гарри Поттер». Зрители смогут лицезреть Литгоу в главной роли в популярном фэнтези в 2026 году. Об этом он рассказал в беседе с порталом ScreenRant.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Мне только что позвонили с кинофестиваля «Сандэнс» и пригласили на ещё один фильм. Это было непростое решение, потому что оно определит последнюю главу моей жизни. Мне страшно, но я приятно взволнован», — поделился он.

Литгоу также рассказал, что съёмки сериала, рассчитанного на несколько сезонов, завершатся, когда ему будет около 87 лет.

В ближайшее время ожидается информация о подробностях и деталях кастинга, в том числе об исполнителях главных ролей – Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли. Имена актёров, которые перевоплотятся в полюбившихся героев, пока держатся в секрете.

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Ранее стало известно, что российский актёр Юра Борисов перевоплотится в сербского режиссёра Эмира Кустурицу в новом автобиографическом фильме мэтра. Картина будет называться «Как я не снял «Преступление и наказание».

Ольга Сливченко
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