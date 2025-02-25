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Регион
25 февраля, 15:36

Юра Борисов исполнит роль Кустурицы в автобиографии сербского режиссёра

Юра Борисов и Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / АР, Сергей Булкин

Юра Борисов и Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / АР, Сергей Булкин

Номинированный на «Оскар» российский актёр Юра Борисов исполнит роль Эмира Кустурицы в новом фильме известного сербского режиссёра «Как я не снял «Преступление и наказание». Об этом сам мэтр заявил в комментарии ТАСС.

«Мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», — подтвердил Кустурица.

Картина «Как я не снял «Преступление и наказание» повествует о молодом режиссёре, мечтающем снять фильм по мотивам книги Фёдора Достоевского. Сам Эмир пояснил, что лента будет самой важной в его жизни. Он назвал Борисова милым человеком, способным сыграть кого угодно.

История любви, достойная «Оскара»: Стало известно, как Юра Борисов добивался жены в «Щепке»
История любви, достойная «Оскара»: Стало известно, как Юра Борисов добивался жены в «Щепке»

Ранее Life.ru писал, что российский актёр Юра Борисов не смог выиграть награду премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин. А 16 февраля Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA, которую он рассчитывал получить как лучший актёр второго плана. Однако и там его обошёл Киран Калкин. Впереди «Оскар».

Николай Рюмин
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