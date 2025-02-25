Юра Борисов исполнит роль Кустурицы в автобиографии сербского режиссёра

Номинированный на «Оскар» российский актёр Юра Борисов исполнит роль Эмира Кустурицы в новом фильме известного сербского режиссёра «Как я не снял «Преступление и наказание». Об этом сам мэтр заявил в комментарии ТАСС.

Картина «Как я не снял «Преступление и наказание» повествует о молодом режиссёре, мечтающем снять фильм по мотивам книги Фёдора Достоевского. Сам Эмир пояснил, что лента будет самой важной в его жизни. Он назвал Борисова милым человеком, способным сыграть кого угодно.