Звезда «Гарри Поттера» Уорвик Дэвис обвинил врачей в смерти жены
Кадр из фильма © «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk
Актёр Уорвик Дэвис, известный благодаря роли профессора Флитвика в фильмах о Гарри Поттере, обвинил лондонскую больницу в смерти жены, которая проходила там лечение. Об этом сообщает Daily Mail.
Дэвис инициировал судебный процесс. По его мнению, медик, у которого наблюдалась его супруга, допустил врачебную ошибку. Расследование этого дела намечено на ближайшее время.
В 2019 году у Саманты Дэвис был выявлен сепсис после операции на позвоночнике, после чего ей назначили интенсивное лечение. К сожалению, женщина так и не смогла восстановиться. У Саманты и Уорвика есть двое детей: сын Харрисон и дочь Аннабель, которые так же, как и их родители, страдают от дисплазии.
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