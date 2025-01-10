Звезда «Гарри Поттера» Уорвик Дэвис обвинил врачей в смерти жены

Дэвис инициировал судебный процесс. По его мнению, медик, у которого наблюдалась его супруга, допустил врачебную ошибку. Расследование этого дела намечено на ближайшее время.

В 2019 году у Саманты Дэвис был выявлен сепсис после операции на позвоночнике, после чего ей назначили интенсивное лечение. К сожалению, женщина так и не смогла восстановиться. У Саманты и Уорвика есть двое детей: сын Харрисон и дочь Аннабель, которые так же, как и их родители, страдают от дисплазии.