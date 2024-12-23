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23 декабря, 14:45

Задержана хирург Лонская, после операции у которой ослепла жена раввина Бороды

Инна Борода лишилась зрения после блефароластики у хирурга Екатерины Лонской. Фото © Life.ru

Инна Борода лишилась зрения после блефароластики у хирурга Екатерины Лонской. Фото © Life.ru

Проведённая медицинская экспертиза показала ошибки в операции, которую проводила пластический хирург Екатерина Лонская супруге президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инне. По нашим данным, медика задержали. Адвокат потерпевшей Александр Добровинский в комментарии для Life.ru рассказал, что в квартире подозреваемой также прошли обыски.

Александр Добровинский о ситуации с ослепшей Инной Бородой. Видео © Life.ru

«Экспертиза полностью изобличила ошибку пластического хирурга Екатерины Лонской, полностью. Это её вина. <...> Сегодня произошло то, что произошло. Оперативники поехали к ней домой, она не открывала дверь. Делала вид, что её нет дома. Дверь взломали. Был обыск, предъявлено обвинение, она задержана на 48 часов», — поделился адвокат.

Добровинский также сообщил, что Лонскую вызывали в Следственный комитет, однако она не пришла. Врач заявила, что у неё ковид, поэтому она находится на самоизоляции. Возмущённый адвокат напомнил, что её отменили ещё в феврале 2022 года.

По словам Добровинского, ему звонили бывшие пациенты хирурга и их мужья и предлагали деньги. Однако адвокат непреклонен и уверен, что Лонская должна понести наказание. Кстати, он рассказал, что мужу Инны врач позвонила только спустя полтора года, чтобы извиниться.

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Напомним, жена президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инна ослепла на оба глаза после операции в частной клинике по удалению нависшей кожи на веках. Хирурга Екатерину Лонскую уволили из учреждения после инцидента. Врач обвинила Инну в потере зрения после блефаропластики. Лонская полностью отрицала свою вину, перекладывая ответственность на пострадавшую.

Алена Пенчугина
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