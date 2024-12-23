Задержана хирург Лонская, после операции у которой ослепла жена раввина Бороды
Инна Борода лишилась зрения после блефароластики у хирурга Екатерины Лонской. Фото © Life.ru
Проведённая медицинская экспертиза показала ошибки в операции, которую проводила пластический хирург Екатерина Лонская супруге президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инне. По нашим данным, медика задержали. Адвокат потерпевшей Александр Добровинский в комментарии для Life.ru рассказал, что в квартире подозреваемой также прошли обыски.
Александр Добровинский о ситуации с ослепшей Инной Бородой. Видео © Life.ru
«Экспертиза полностью изобличила ошибку пластического хирурга Екатерины Лонской, полностью. Это её вина. <...> Сегодня произошло то, что произошло. Оперативники поехали к ней домой, она не открывала дверь. Делала вид, что её нет дома. Дверь взломали. Был обыск, предъявлено обвинение, она задержана на 48 часов», — поделился адвокат.
Добровинский также сообщил, что Лонскую вызывали в Следственный комитет, однако она не пришла. Врач заявила, что у неё ковид, поэтому она находится на самоизоляции. Возмущённый адвокат напомнил, что её отменили ещё в феврале 2022 года.
По словам Добровинского, ему звонили бывшие пациенты хирурга и их мужья и предлагали деньги. Однако адвокат непреклонен и уверен, что Лонская должна понести наказание. Кстати, он рассказал, что мужу Инны врач позвонила только спустя полтора года, чтобы извиниться.
Напомним, жена президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инна ослепла на оба глаза после операции в частной клинике по удалению нависшей кожи на веках. Хирурга Екатерину Лонскую уволили из учреждения после инцидента. Врач обвинила Инну в потере зрения после блефаропластики. Лонская полностью отрицала свою вину, перекладывая ответственность на пострадавшую.