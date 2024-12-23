Задержана хирург Лонская, после операции у которой ослепла жена раввина Бороды

Проведённая медицинская экспертиза показала ошибки в операции, которую проводила пластический хирург Екатерина Лонская супруге президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инне. По нашим данным, медика задержали. Адвокат потерпевшей Александр Добровинский в комментарии для Life.ru рассказал, что в квартире подозреваемой также прошли обыски.

Александр Добровинский о ситуации с ослепшей Инной Бородой. Видео © Life.ru

«Экспертиза полностью изобличила ошибку пластического хирурга Екатерины Лонской, полностью. Это её вина. <...> Сегодня произошло то, что произошло. Оперативники поехали к ней домой, она не открывала дверь. Делала вид, что её нет дома. Дверь взломали. Был обыск, предъявлено обвинение, она задержана на 48 часов», — поделился адвокат.

Добровинский также сообщил, что Лонскую вызывали в Следственный комитет, однако она не пришла. Врач заявила, что у неё ковид, поэтому она находится на самоизоляции. Возмущённый адвокат напомнил, что её отменили ещё в феврале 2022 года.