Зашитые веки и дистрофия: Хирург возложила вину на ослепшую жену раввина за ад после пластики

Супруга президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инна ослепла на оба глаза после блефаропластики в московской частной клинике "Клазко". Адвокат потерпевшей Александр Добровинский в комментарии для Life.ru рассказал, что врач Екатерина Лонская, которая проводила женщине операцию, не признала свою вину и даже не принесла ей извинений.

Александр Добровинский о ситуации с ослепшей Инной Бородой. Видео © Life.ru

По словам юриста, такая операция не является чем-то сложным для пластических хирургов, предоставляющих качественные услуги. Период реабилитации после неё занимает обычно не более двух дней, однако женщину продержали в больнице гораздо дольше, поскольку к ней не возвращалось зрение. В итоге Инна пошла к другому специалисту, который рассказал, что у неё идёт дистрофия (отслоение) роговицы и лучшее, что можно сделать, — зашить глаза.

Самым возмутительным наш собеседник назвал то, что на очной ставке с потерпевшей хирург Екатерина Лонская полностью отрицала свою вину, перекладывая ответственность на Инну.

"Была проведена очная ставка между врачом и моей доверительницей, где госпожа Лонская полностью отрицала свою вину, говорила, что проведена очень хорошая операция, всё хорошо, а то, что делала с глазами сама пациентка, она должна за это отвечать. Она не извинилась, не взяла на себя ответственность, ничего не хочет слышать по этому поводу", — объяснил Добровинский.