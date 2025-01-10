Брук Шилдс рассказала об интимной пластике, сделанной хирургом без её согласия

Американская актриса Брук Шилдс рассказала в мемуарах, как хирург сделал ей интимную пластику без её разрешения. Отрывок из её книги был опубликован в Us Weekly.

По словам Шилдс, она с подросткового возраста испытывала дискомфорт из-за размера своих половых губ. Когда ей исполнилось 40 лет, она решилась уменьшить их, сделав лабиопластику. После вмешательства она узнала от хирурга, что он добавил «небольшой бонус» — помимо уменьшения, он также провёл вагинальное омоложение. Шилдс описала этот опыт как нечто ужасное, сравнив его с вторжением или даже изнасилованием, подчеркивая, что не было никаких оснований для таких изменений.