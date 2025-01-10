Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 01:08

Брук Шилдс рассказала об интимной пластике, сделанной хирургом без её согласия

Актриса Брук Шилдс. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Актриса Брук Шилдс. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Американская актриса Брук Шилдс рассказала в мемуарах, как хирург сделал ей интимную пластику без её разрешения. Отрывок из её книги был опубликован в Us Weekly.

По словам Шилдс, она с подросткового возраста испытывала дискомфорт из-за размера своих половых губ. Когда ей исполнилось 40 лет, она решилась уменьшить их, сделав лабиопластику. После вмешательства она узнала от хирурга, что он добавил «небольшой бонус» — помимо уменьшения, он также провёл вагинальное омоложение. Шилдс описала этот опыт как нечто ужасное, сравнив его с вторжением или даже изнасилованием, подчеркивая, что не было никаких оснований для таких изменений.

Тодоренко снялась топлес, чтобы похвастаться «новой» спиной
Тодоренко снялась топлес, чтобы похвастаться «новой» спиной

Ранее Life.ru рассказывал, что в Перми 34-летний мужчина подал иск против частной клиники из-за неправильно выполненного обрезания. Россиянину отрезали лишнего. Процедура была рекомендована по медицинским показаниям, однако врачи допустили ошибку, что привело к серьёзным проблемам «ниже пояса» у пермяка.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar