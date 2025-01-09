Тодоренко снялась топлес, чтобы похвастаться «новой» спиной

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам о своих успехах в борьбе за здоровое тело. В 2024 году она активно занималась лечением спины и смогла исправить осанку без операции. Путешественница продемонстрировала результаты, показав фотографии «до» и «после».

Тодоренко показала результат борьбы со сколиозом. Фото © Telegram / Регина Путешественница

Тодоренко поделилась, что 2024-й стал для неё годом заботы о теле, ей удалось выделить достаточно времени для своего физического здоровья. Она продолжает верить, что можно улучшить особенности спины без хирургического вмешательства. По её словам, за время борьбы она заметила, что множество женщин испытывают неуверенность в себе.

«Этим постом я лишь хочу напомнить вам (и себе), что выход есть, что даже то, что казалось невозможным, — возможно! Я — живой тому пример. И если мои слова и действия добавят хоть толику веры кому-то из вас, я буду счастлива», — написала телеведущая у себя в телеграм-канале.