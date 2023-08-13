Регина Тодоренко назвала свою главную проблему после родов

Регина Тодоренко назвала недосып своей главной проблемой после родов. По словам телеведущей, у неё накопилось множество важных дел, но уставший организм "сигнализирует о необходимости отдыха".

"Вот удивительно, как сказывается недосып на матери. Мне прямо необходимо собрать в кучу мысли, систематизировать работу, дописать книгу, начать запланированные проекты, сделать лфп (личный финансовый план. — Прим. Лайфа) на последние три месяца, а я просто не могу", — написала она в телеграм-канале.

Однако, добавила Тодоренко, в таких случаях "мозг берёт верх" и она всё глубже погружается в работу. Ведущая призналась, что настолько загружена, что все свои бьюти-процедуры переносит либо на ранее утро, либо на поздний вечер.