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13 августа, 07:57

Регина Тодоренко назвала свою главную проблему после родов

Регина Тодоренко призналась, что недосып является главной проблемой после родов

Регина Тодоренко назвала недосып своей главной проблемой после родов. По словам телеведущей, у неё накопилось множество важных дел, но уставший организм "сигнализирует о необходимости отдыха".

"Вот удивительно, как сказывается недосып на матери. Мне прямо необходимо собрать в кучу мысли, систематизировать работу, дописать книгу, начать запланированные проекты, сделать лфп (личный финансовый план. — Прим. Лайфа) на последние три месяца, а я просто не могу", написала она в телеграм-канале.

Однако, добавила Тодоренко, в таких случаях "мозг берёт верх" и она всё глубже погружается в работу. Ведущая призналась, что настолько загружена, что все свои бьюти-процедуры переносит либо на ранее утро, либо на поздний вечер.

После таких родов хочется ещё рожать: Тодоренко поделилась восторгом от оргазмических родов

После таких родов хочется ещё рожать: Тодоренко поделилась восторгом от оргазмических родов

А недавно сын Регины Тодоренко получил незначительную травму в Турции. Ребёнок рассёк голову при падении с пуфика, но всё, к счастью, обошлось: на данный момент его жизни ничего не угрожает. Сама телеведущая назвала ту ночь одной из худших и тяжёлых в жизни.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / reginatodorenko, alanya.photographer

Матвей Константинов
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