Добровинский: Хирургу Лонской, оставившей слепой жену раввина, грозит до 4 лет
Супруга раввина Александра Бороды. Фото © Life.ru
Адвокат Александр Добровинский добился предъявления хирургу Екатерине Лонской, проводившей операцию супруге президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды, обвинения по статье «Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью». В её случае она может получить до пяти лет лишения свободы и потерять право заниматься профессиональной деятельностью.
«В случае доказанной вины хирурга Лонской ей грозит до четырёх лет лишения свободы и лишение права заниматься профессиональной деятельностью — собственно, это основное, чего я и моя доверительница хотим добиться в суде», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский Life.ru.
Как сообщал Life.ru, жена президента Федерации еврейских общин Инна Борода ослепла на оба глаза после пластики на веках. Хирурга Екатерину Лонскую уволили из медучреждения сразу после инцидента. По словам медика, во всём виновата сама Инна. Врач полностью отрицала свою вину, однако недавно стало известно, что даму задержали, а в её доме прошли обыски.