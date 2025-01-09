Добровинский: Хирургу Лонской, оставившей слепой жену раввина, грозит до 4 лет

Адвокат Александр Добровинский добился предъявления хирургу Екатерине Лонской, проводившей операцию супруге президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды, обвинения по статье «Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью». В её случае она может получить до пяти лет лишения свободы и потерять право заниматься профессиональной деятельностью.

«В случае доказанной вины хирурга Лонской ей грозит до четырёх лет лишения свободы и лишение права заниматься профессиональной деятельностью — собственно, это основное, чего я и моя доверительница хотим добиться в суде», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский Life.ru.