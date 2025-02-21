«‎Буду стримить роды»: Звезда OnlyFans забеременела после 12 часов секса с более 1000 мужчин

Британская модель эротического жанра и звезда OnlyFans Бонни Блю внезапно для себя обнаружила, что забеременела после своего марафона, во время которого она занялась сексом с 1 057 мужчинами, поставив тем самым мировой рекорд. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Как вы можете догадаться, девушка понятия не имеет, кто из тысячи партнёров, поучаствовавших в марафоне, стал в итоге отцом. К слову, само «мероприятие» продлилось 12 часов. Мужчины менялись один за другим, пока в начале конвейера их ждала 25-летняя Бонни. Каждый из них провёл рядом с ней примерно по 40 секунд. По всей, видимости модель планирует родить. Она уверяет, что никто не посмеет обижать её ребёнка, поскольку у него одновременно будет 1 057 отцов.