Детский дом для сына и 2 миллиона от бывшей: Гоген Солнцев раскрыл Life.ru подробности личной жизни

Российский шоумен Гоген Солнцев переживает непростой период в жизни. Красок в его отношения с супругой Полиной добавил недавний тест ДНК, который опроверг родство звезды с сыном Ваней. В комментарии для Life.ru Солнцев рассказал, что хочет оставить ребёнка себе, но сделать это не так-то просто.

«Всё так стремительно развивается в личной жизни, всякие события. В принципе, тест ДНК на Ваню показал, что надо было разводиться с этой мадам ещё раньше. А я только сейчас начинаю с юристами прорабатывать этот момент. <…> На тему развода звучат предложения через суд вернуть 2 миллиона — те деньги, которые за два года были потрачены на беременность, потом целый год на Ваню», — отметил он.

Шоумен подчеркнул, что готов оставить малыша себе, ведь «родитель тот, кто воспитал». Но даже если его супругу Полину лишат родительских прав, а настоящий отец Вани так и не найдётся, ребёнку придётся целый год провести в детском доме. Именно столько времени Солнцев потратит на школу приёмных отцов, чтобы претендовать на усыновление. Точка в этой истории ещё не поставлена, добавил он. Отдельно Гоген упомянул и о своей бывшей супруге Екатерине.

«Про Катерину вообще ничего не слышно, не видно. Она вот как уехала куда-то… В Дубай, в Абу-Даби? Я даже толком не знаю. С тех пор не слышно, не видно. Она, по-моему, где-то там и находится сейчас. На связь не выходит. Она туда, вроде как, уехала, взяла у двух подруг денег и привезла их на курсы сексуального раскрепощения. Одна из родственниц, одна из этих женщин, рассказывала, что они там танцы живота танцевали, как анимация при каком-то отеле. Их что-то оттуда выгнали, что ли. Неясная, темная история», — подытожил Солнцев.