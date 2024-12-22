«Занималась проституцией»: Гоген Солнцев хочет объявить бывшую жену в розыск Интерпола
Гоген Солнцев хочет объявить бывшую жену в розыск Интерпола
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solntcev
Известный российский шоумен Гоген Солнцев решил подключить к поискам бывшей жены Екатерины Терешкович международные структуры. Он намерен объявить женщину в розыск через Интерпол. Об этом актёр рассказал в беседе с порталом «Страсти».
Как оказалось, Гоген придумал довольно оригинальный способ заставить Интерпол заняться поисками его бывшей 69-летней супруги. Шоумен решил объявить правоохранителям, мол, она занималась проституцией в ОАЭ, куда поехала незадолго до пропажи.
«У нас есть юрист, она посоветовала написать, что Катя проституцией занималась там, и если мы это заявление подадим в международные структуры — её, как преступника межконтинентального, может Интерпол объявить в розыск», — отметил актёр.
Напомним, ранее Полина Давыдова, нынешняя жена Гогена Солнцева и падчерица пропавшей Екатерины Терешкович, начала получать подозрительные сообщения с просьбами денег. Сам шоумен утверждает, что его бывшая исчезла почти два месяца назад, а сообщения шлют мошенники.