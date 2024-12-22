«Занималась проституцией»: Гоген Солнцев хочет объявить бывшую жену в розыск Интерпола

Известный российский шоумен Гоген Солнцев решил подключить к поискам бывшей жены Екатерины Терешкович международные структуры. Он намерен объявить женщину в розыск через Интерпол. Об этом актёр рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Как оказалось, Гоген придумал довольно оригинальный способ заставить Интерпол заняться поисками его бывшей 69-летней супруги. Шоумен решил объявить правоохранителям, мол, она занималась проституцией в ОАЭ, куда поехала незадолго до пропажи.

«У нас есть юрист, она посоветовала написать, что Катя проституцией занималась там, и если мы это заявление подадим в международные структуры — её, как преступника межконтинентального, может Интерпол объявить в розыск», — отметил актёр.